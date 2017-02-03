Минтранс РФ дополнительно выделяет 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста

В пятницу, 3 февраля, министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о выделении дополнительных средств на строительство Фрунзенского мостового перехода в Самаре.
Соответствующее заявление министр сделал в ходе совещания по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы", которое состоялось сегодня при участии губернатора Николая Меркушкина, министров областного правительства, глав муниципалитетов губернии, представителей федеральных органов власти.
Речь идет о выделении областному центру 600 млн рублей из федерального бюджета. Николай Меркушкин поблагодарил министра транспорта за возможность выделения дополнительных средств и добавил, что, со своей стороны, региональные власти также добавят на эти цели сопоставимую сумму.
Напомним, за год с начала строительства мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре генеральный подрядчик АО "Стройтрансгаз", работая в круглосуточном режиме, выполнил проект в соответствии с графиком на 20%.
Планируется, что в 2017 г. переход будет построен уже на 80%, в 2018 г. строителям останется выполнить 20% от всего объема работ. На возведение этого стратегически важного сооружения в прошлом году было направлено 2 млрд рублей - по миллиарду из областного и федерального бюджетов.
В 2017 году, без учета заявленного сегодня дополнительного финансирования, на строительство Фрунзенского моста планировалось направить 1,9 млрд рублей.
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Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?