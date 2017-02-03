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Минтранс РФ дополнительно выделяет 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о выделении дополнительных средств на строительство Фрунзенского мостового перехода в Самаре.

Минтранс РФ дополнительно выделяет 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста Минтранс РФ дополнительно выделяет 600 млн рублей на строительство Фрунзенского моста
Фото: Дмитрий Бурлаков

Соответствующее заявление министр сделал в ходе совещания по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы", которое состоялось сегодня при участии губернатора Николая Меркушкина, министров областного правительства, глав муниципалитетов губернии, представителей федеральных органов власти.

Речь идет о выделении областному центру 600 млн рублей из федерального бюджета. Николай Меркушкин  поблагодарил министра транспорта за возможность выделения дополнительных средств и добавил, что, со своей стороны, региональные власти также добавят на эти цели сопоставимую сумму.

Напомним, за год с начала строительства мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре генеральный подрядчик АО "Стройтрансгаз", работая в круглосуточном режиме, выполнил проект в соответствии с графиком на 20%.

Планируется, что в 2017 г. переход будет построен уже на 80%, в 2018 г. строителям останется выполнить 20% от всего объема работ. На возведение этого стратегически важного сооружения в прошлом  году было направлено 2 млрд рублей - по миллиарду из областного и федерального бюджетов.

В 2017 году, без учета заявленного сегодня дополнительного финансирования, на строительство Фрунзенского моста планировалось направить 1,9 млрд рублей.

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