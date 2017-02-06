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Футбол Спорт

С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

МОСКВА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Палаты по разрешению споров РФС удовлетворила заявление ЗАО "ПФК "Крылья Советов" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс-служба союза.

"В связи с исполнением ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 г. по делу Лопырев А.В. — ФК "Крылья Советов" снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО "ПФК "Крылья Советов" г. Самара имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", — говорится в релизе.

Напомним, решение о запрете на регистрацию самарским клубом новых игроков было принято 16 декабря прошлого года Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ. Причиной послужила задолженность "Крыльев" по зарплате перед одним из игроков.

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