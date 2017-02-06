Жителю Ульяновской области пришлось пройти 30 км на лыжах, чтобы ограбить магазин в Кошкинском районе

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже, совершенной в Кошкинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 2 февраля полицейским поступило сообщение о разбое в магазине в с. Надеждино. Угрожая пистолетом, злоумышленник отобрал у 37-летней продавщицы выручку.

По словам потерпевшей, нападавший зашел в магазин с лыжами. Женщина рассказала, что раньше не видела мужчину, а так как в поселке все друг друга знают, предположила, что он не местный.

Участковые опросили местных жителей и начали проверять пути возможного отхода злоумышленника. В результате правоохранители в буквальном смысле вышли на его след. Предполагаемый преступник передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Подозреваемого задержали еще до прибытия в пункт назначения.

У задержанного — 29-летнего мужчины изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Выяснилось, что он уже имеет судимость за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы. По словам подозреваемого, на преступление он пошел из-за нехватки денег. Чтобы совершить разбой, жителю Ульяновской области пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.