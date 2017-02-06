Жителю Ульяновской области пришлось пройти 30 км на лыжах, чтобы ограбить магазин в Кошкинском районе

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже, совершенной в Кошкинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Вечером 2 февраля полицейским поступило сообщение о разбое в магазине в с. Надеждино. Угрожая пистолетом, злоумышленник отобрал у 37-летней продавщицы выручку.
По словам потерпевшей, нападавший зашел в магазин с лыжами. Женщина рассказала, что раньше не видела мужчину, а так как в поселке все друг друга знают, предположила, что он не местный.
Участковые опросили местных жителей и начали проверять пути возможного отхода злоумышленника. В результате правоохранители в буквальном смысле вышли на его след. Предполагаемый преступник передвигался по полю на лыжах в направлении Ульяновской области. Подозреваемого задержали еще до прибытия в пункт назначения.
У задержанного — 29-летнего мужчины изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Выяснилось, что он уже имеет судимость за убийство и недавно освободился из мест лишения свободы. По словам подозреваемого, на преступление он пошел из-за нехватки денег. Чтобы совершить разбой, жителю Ульяновской области пришлось пройти на лыжах по полю около 30 километров.
По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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