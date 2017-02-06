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Волейбольная "Нова" обыграла "Динамо" - 3:2

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гости прилетели в Самару накануне игры с "Новой" и заявили на матч восемь игроков. Дебют партии прошел в равной борьбе, команды настойчиво меняли друг друга на подачах. Оба связующих старались задействовать в атаках всех своих игроков.

Первый существенный отрыв "Нова" смогла создать только под занавес сета — 17:14. Последующие — 20:17 прибавили болельщикам оптимизма. Однако, Краснодар организовал успешную погоню — 23:23. Следующие две атаки в исполнении Алексеева пришлись в блок — 23:25.

Второй сет легче сложился для "Новы". Постоянная смена лидера продолжилась до первого технического перерыва — 8:7. Затем на авансцену вышел самарский блок, во главе с Буселом. Блокирующий был успешен и при игре первым темпом. В некоторых моментах "Нове" откровенно везло. Как итог на второй технический перерыв команды ушли при счете 16:12. На этот раз волжане бережно отнеслись к своему отрыву и в концовке партии даже его приумножили — 25:17. Победную точку поставил Алексеев.

Самым драматичным стал третий сет. "Нова", почувствовав себя уверенней после победы во второй партии, сразу вырвалась вперед — 8:4. А вот на второй технический перерыв в лидерах ушли уже динамовцы — 16:15. У гостей поймал свою игру Гливенко, раз за разом результативно завершая атаки.

У хозяев атакующие действия больше получались у Макаренко с Болдыревым — 19:19. А вот у Алексеева игра не задалась и после очередной ошибки, его заменили на Авдоченко — 20:22. В результате "Нове" удалось счет сравнять — 24:24. В концовке меньше ошибались краснодарцы — 28:26.

В четвертой партии борьбы не получилось. На площадке господствовали хозяева. При счете 6:3, на подачу вышел Бусел. Снялся соперник, когда на табло уже горели цифры 13:3. "Нова" на этом не остановилась — 20:7. И только после этого волжане позволили себе расслабиться — 23:14. Окончательный счет — 25:16 установился после ошибки гостей на подаче.

В укороченной партии "Динамо" сделало ставку на своего диагонального Гливенко. Долгое время его безошибочная игра позволяла гостям идти вровень с "Новой" — 7:8. А вот в концовке сета, на главного добытчика очков "Динамо", волжане нашли управу. В то же время Макаренко важные мячи забил, в итоге "Нова" отпраздновала победу в партии– 15: 9 и в матче — 3:2, сообщает пресс-служба волжан. 

"Нова" (Самарская область) — "Динамо" (Краснодар) — 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9)

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