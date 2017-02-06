В 2016 году Самара приобрела 43 автобуса по договорам лизинга

Администрация Самары проводит работу по обновлению парка муниципального транспорта. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в докладе о реализации посланий президента страны и губернатора Самарской области на оперативном совещании в администрации города.

В 2016 г. по договорам лизинга было приобретено 43 автобуса. Всего с начала 2015 г. было закуплено 125 автобусов, 20 трамваев, 20 троллейбусов. В 16 году размер лизинговых платежей составил 491 млн рублей.