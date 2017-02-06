Александру Нильскому запросили восемь лет колонии и штраф 380 млн рублей

В Самарском районном суде прошли прения по уголовному делу в отношении экс-управляющего ООО "Самарский ИТЦ" Александра Нильского и его предполагаемого посредника Сергея Вершкова.

Напомним, по версии следствия, Нильский решил нажиться на заключенных еще до него контрактах аутстаффинга (предоставления персонала заказчику) между ООО "Самарский ИТЦ" и ООО "Специалист". В бумагах не была прописана дата окончательного расчета, и в конце мая 2014 г. Нильский обозначил подрядчику, что получение денег по контракту зависит от его лояльности, а ему нужен "откат".

Деньги выводились через ООО "Аврора", директор которой, Гашевский, за беспокойство получал 1%. Всего Нильскому должны были передать 19 млн рублей. Первая передача 5 млн через Вершкова состоялась 5 марта 2015 г., а когда 7 апреля того же года Вершкову дали вторую часть "отката" — еще 5 млн руб. его задержали. Потерпевшим по делу признаны директор ООО "Специалист" и ООО "Техносервис" Вячеслав Усынин.

Гособвинитель Мария Афанасьева просила признать Александра Нильского виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере с вымогательством"), а Вершкова — в посредничестве в коммерческом подкупе.

Нильскому гособвинение в итоге запросило восемь лет лишения свободы со штрафом 380 млн руб., а Вершкову — шесть лет колонии с тем же штрафом 380 млн рублей.

"Говоря о доказанности вины Нильского, гособвинение лукавит, как и относительно того, что все доказательства исследованы, - заявил адвокат Нильского Сергей Фурлет. - Один аудио-файл у нас вообще не открылся, стенография второй - неполная. Те моменты, где потерпевший Усынин предлагает сам деньги Нильскому помечены как "говорят о чем-то незначительном". Между тем, именно Нильский уличил подрядчиков в том, что они завышают положенные им суммы выплат, указывая в отчетной документации "мертвые души" и 12-часовой рабочий день вместо восьмичасового. Нильский не виновен в том, в чем его обвиняют".