Александру Нильскому запросили восемь лет колонии и штраф 380 млн рублей

В Самарском районном суде прошли прения по уголовному делу в отношении экс-управляющего ООО "Самарский ИТЦ" Александра Нильского и его предполагаемого посредника Сергея Вершкова.
Напомним, по версии следствия, Нильский решил нажиться на заключенных еще до него контрактах аутстаффинга (предоставления персонала заказчику) между ООО "Самарский ИТЦ" и ООО "Специалист". В бумагах не была прописана дата окончательного расчета, и в конце мая 2014 г. Нильский обозначил подрядчику, что получение денег по контракту зависит от его лояльности, а ему нужен "откат".
Деньги выводились через ООО "Аврора", директор которой, Гашевский, за беспокойство получал 1%. Всего Нильскому должны были передать 19 млн рублей. Первая передача 5 млн через Вершкова состоялась 5 марта 2015 г., а когда 7 апреля того же года Вершкову дали вторую часть "отката" — еще 5 млн руб. его задержали. Потерпевшим по делу признаны директор ООО "Специалист" и ООО "Техносервис" Вячеслав Усынин.
Гособвинитель Мария Афанасьева просила признать Александра Нильского виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере с вымогательством"), а Вершкова — в посредничестве в коммерческом подкупе.
Нильскому гособвинение в итоге запросило восемь лет лишения свободы со штрафом 380 млн руб., а Вершкову — шесть лет колонии с тем же штрафом 380 млн рублей.
"Говоря о доказанности вины Нильского, гособвинение лукавит, как и относительно того, что все доказательства исследованы, - заявил адвокат Нильского Сергей Фурлет. - Один аудио-файл у нас вообще не открылся, стенография второй - неполная. Те моменты, где потерпевший Усынин предлагает сам деньги Нильскому помечены как "говорят о чем-то незначительном". Между тем, именно Нильский уличил подрядчиков в том, что они завышают положенные им суммы выплат, указывая в отчетной документации "мертвые души" и 12-часовой рабочий день вместо восьмичасового. Нильский не виновен в том, в чем его обвиняют".
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!