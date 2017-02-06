ООО "Секунда" подготовит проект планировки территории в Ленинском районе

Департаментом градостроительства Самары опубликовано распоряжение, разрешающее ООО "Секунда" разработать документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической, Клинической в Ленинском районе.

Площадь участка составляет 6,6 тыс. га. Проект должен быть подготовлен в течение 12 месяцев и предоставлен в профильный департамент.