Первые лица страны и жители региона поздравили губернатора с днем рождения

В воскресенье, 5 февраля, президент Владимир Путин поздравил с днем рождения губернатора Самарской области Николая Меркушкина по телефону.

В ходе состоявшегося разговора глава государства интересовался вопросами социально-экономического развития Самарской области, пожелал Николаю Меркушкину успехов в решении задач, стоящих перед регионом.

В день рождения губернатора поздравил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. "За Вашими плечами - большой опыт работы на различных ответственных постах, где Вы зарекомендовали себя компетентным и инициативным руководителем. Уверен, что профессионализм, энергия, активная гражданская позиция позволят Вам реализовать еще немало востребованных проектов, направленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, поддержку ветеранов, молодых семей, одаренных детей и, в целом, на повышение качества жизни людей. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго", - говорится в поздравлении премьер-министра РФ.

Глава региона получил поздравления от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова, заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, Дмитрия Козака, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, помощников президента Владислава Суркова и Игоря Левитина, председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева.

Поздравления с днем рождения губернатору направили полпред президента в ПФО Михаил Бабич, федеральные министры и руководители государственных структур и ведомств: министр обороны Сергей Шойгу, глава МЧС России Владимир Пучков, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр энергетики Александр Новак, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, председатель ЦИК Элла Панфилова.

С днем рождения главу региона поздравил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов. Поздравления поступили от лидеров других политических партий и общественных объединений, посольств иностранных государств и зарубежных партнеров Самарской области.

С поздравлениями обратились депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководители большинства субъектов РФ, а также главы городов и небольших сел разных регионов России.

В частности, из Республики Крым пришло поздравление со словами искренней благодарности в адрес Николая Меркушкина за сотрудничество и личную вовлеченность в вопрос помощи Сакскому району: "Прошло уже почти три года после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации, с тех пор, как с Вашей помощью в Сакском районе удалось реализовать самые крупные проекты по патриотическому воспитанию, развитию системы образования и здравоохранения, реализации молодежной политики".

Поздравления в адрес губернатора направили многие служители Русской Православной Церкви и представители различных конфессий.

Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору с добрыми пожеланиями: "Ваша жизнь - это пример искреннего служения людям, которое вы совершаете, занимая различные государственные посты. В своей политической деятельности Вы стараетесь активно сотрудничать с церковью, осуществляя инициативы, которые служат делу возрождения православных христианских ценностей в нашем народе".

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий отметил: "Вы подаете пример настоящего христианина, которым являетесь не на словах, а на деле, и мы видим, как в лучшую сторону изменяется моральный климат, люди вновь начинают доверять власти".

С поздравлениями к главе региона обратились председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров, председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, генеральный директор "Роскосмоса" Игорь Комаров, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, президент "Русагро" Вадим Мошкович, первый заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Владимир Артяков, президент АвтоВАЗа Николя Мор, председатель правления ОАО "Новатэк" Леонид Михельсон, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов и другие руководители крупнейших российских финансовых и промышленных компаний.

Направил поздравление Николаю Меркушкину первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. К поздравлениям главы региона присоединился летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.

Теплые слова в адрес главы региона направили представители научного сообщества и высшей школы, в том числе ректор РУДН Владимир Филиппов, ректор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау.

Генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов пожелал главе региона здоровья, счастья, добра и благополучия: "Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением коллег, теплотой и заботой родных и близких".

Председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников подчеркнул, что ректорское сообщество региона высоко оценивает активную плодотворную деятельность Николая Меркушкина на благо Самарской области, а ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева Евгений Шахматов отметил: "Благодаря вашим незаурядным способностям, высокому профессионализму, умению мыслить нестандартно и принимать нужные решения в Самарской области началось активное формирование мощного образовательного кластера на базе нашего университета с целью вхождения его в сотню ведущих вузов мира".

Множество поздравлений пришло от руководителей промышленных предприятий региона. Губернатора поздравил генеральный директор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин.

"Несомненной Вашей заслугой является забота о развитии основополагающих сфер экономики, научных центров региона, которые всегда составляли гордость Самарского края, о существенном росте строительства жилья и социальных объектов, особенно спортивных. Ваш вклад в возрождение Самарской области переоценить просто невозможно", - говорится в поздравлении руководства ГК "Электрощит".

"Пусть все Ваши усилия, направленные на развитие губернии, подъем ее экономики и культуры, получают должное понимание и поддержку!" - подчеркнул председатель совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко.

К поздравлениям присоединились работники сферы культуры - народные артисты РСФСР Александр Калягин и Надежда Бабкина.

Направили свои поздравления в адрес губернатора спортивные клубы и объединения. "Пользуясь случаем, позвольте выразить вам признательность за поддержку развития и популяризации хоккея в Самарской области, которая по праву занимает одно из значимых мест на спортивной карте страны", - обратился к главе региона президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Пусть сбудутся все Ваши планы и свершится все задуманное в Вашей нелегкой деятельности на благо всего Самарского региона, "Крыльев" и каждого жителя нашей области!" - говорится в поздравлении ФК "Крылья Советов".

К поздравлениям присоединились представители баскетбольного клуба "Самара" и футбольного клуба "Сызрань-2003". Хоккейный клуб "Лада" поблагодарил главу региона за поддержку и внимание.

Многочисленные поздравления и пожелания пришли из районов и городов Самарской области. В поздравительном адресе членов Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" говорится: "В сердцах жителей Ваши инициативы находят понимание и поддержку - так рождается в регионе настоящее сотрудничество рядовых граждан, общественных институтов и властных структур, формируется гражданское общество, способное к позитивным преобразованиям".

С искренними словами к губернатору обратилась Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР Анна Воргодяева: "Без вашего бескомпромиссного энтузиазма, восхитительной энергетики и душевной доброты мир поистине стал бы бесцветным. Если каждый будет знать и любить свое дело так, как Вы, то у страны всегда будет светлое будущее. Спасибо, Николай Иванович, за то, что вы показываете, какой должна быть власть и как она должна заботиться о нуждах простых людей! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и помощи Божией во всех Ваших благих делах и начинаниях!"

Герой Социалистического Труда, почетный авиастроитель Максим Оводенко поздравил Николая Меркушкина по телефону.

Бывший заместитель председателя Куйбышевского облисполкома Тамара Сухобокова обратилась к губернатору с добрыми пожеланиями здоровья и удачных достижений: "Пусть Самарская область добьется своего богатства в росте числа жителей и в их труде. Желаю Вам успехов, всесторонних достижений в развитии нашего региона".

С большой теплотой в день рождения поздравили губернатора жители малой родины Николая Меркушкина - села Старые Верхиссы: "Сегодня мы гордимся тем, что наш друг стал государственным деятелем, под руководством которого наша родная Мордовия вышла на такие рубежи, о которых раньше и не мечтали. А теперь и в Самарской области Вы очень много делаете для людей".

"Особые слова благодарности за проявление внимания и уважения к старшему поколению, а также за лучшие человеческие качества и неутомимость по объединению ветеранов и решению их социальных проблем", - говорится в обращении председателя Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ивана Сахарова.

Семья Будановых из села Теньгушево Теньгушевского района Мордовии направила главе региона поздравление с самыми теплыми словами: "Искренне верим, что Вы и в Самарской области, как и в Мордовии, добьетесь заметных изменений, сделаете Самару третьей столицей России. Вам это по силам".