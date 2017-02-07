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Преступления Происшествия

В Шигонском районе грабитель нанес внезапно вернувшейся домой жертве 20 ножевых ранений

ШИГОНЫ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОП № 35 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" за помощью обратилась 48-летняя женщина, заявившая о пропаже своей 55-летней знакомой, проживающей в с. Тайдаково Шигонского района. Заявительница выразила обеспокоенность тем, что женщина длительное время не выходит на связь и о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверили данную информацию. Полицейские установили круг общения женщины, опросили ее друзей и знакомых, которые могли что-то знать о ее месте нахождения. В этот же день тело разыскиваемой нашли в ее жилом доме. Специалисты экспертно-криминалистического центра обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.

В  ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денежных средств и ценных вещей, однако хозяйка  неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый причинил ей ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления — нож, изъят и приобщен к материалам дела. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего. 

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Последние комментарии

сергей лысяков 06 февраля 2017 21:46 Самарца подозревают в оскорблении судьи

какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 18:54 В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

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