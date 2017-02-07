В Шигонском районе грабитель нанес внезапно вернувшейся домой жертве 20 ножевых ранений

В Шигонском районе сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть ОП № 35 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" за помощью обратилась 48-летняя женщина, заявившая о пропаже своей 55-летней знакомой, проживающей в с. Тайдаково Шигонского района. Заявительница выразила обеспокоенность тем, что женщина длительное время не выходит на связь и о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверили данную информацию. Полицейские установили круг общения женщины, опросили ее друзей и знакомых, которые могли что-то знать о ее месте нахождения. В этот же день тело разыскиваемой нашли в ее жилом доме. Специалисты экспертно-криминалистического центра обнаружили на теле погибшей более 20 ножевых ранений.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника. По версии оперативников, мужчина проник в жилище с целью поиска денежных средств и ценных вещей, однако хозяйка неожиданно вернулась домой и застала его на месте преступления. Увидев женщину, подозреваемый причинил ей ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. После совершенного преступления злоумышленник покинул дом, закрыв дверь снаружи на навесной замок.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемое оружие преступления — нож, изъят и приобщен к материалам дела. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.