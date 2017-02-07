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Общество

Движение трамваев на пересечении улиц Советской и Ставропольской восстановили к полуночи

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 февраля, в 0:22 ремонтные бригады восстановили контактную сеть трамваев в районе пересечения улиц Советской и Ставропольской, после повреждения опоры сети сошедшим с рельс вагоном накануне вечером, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в 18:18 в указанном районе сошедший с рельс второй вагон трамвая 24-го маршрута повредил опору контактной сети, из-за чего движение трамваев стало невозможным.

Во время происшествия никто не пострадал. Был поврежден сошедший с рельс вагон. На место происшествия сразу выехала ремонтная бригада ТТУ. Поврежденный вагон поставили на рельсы и отогнали в депо. Сразу начались работы по восстановлению контактной сети.

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