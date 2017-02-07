Движение трамваев на пересечении улиц Советской и Ставропольской восстановили к полуночи

Во вторник, 7 февраля, в 0:22 ремонтные бригады восстановили контактную сеть трамваев в районе пересечения улиц Советской и Ставропольской, после повреждения опоры сети сошедшим с рельс вагоном накануне вечером, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в 18:18 в указанном районе сошедший с рельс второй вагон трамвая 24-го маршрута повредил опору контактной сети, из-за чего движение трамваев стало невозможным.
Во время происшествия никто не пострадал. Был поврежден сошедший с рельс вагон. На место происшествия сразу выехала ремонтная бригада ТТУ. Поврежденный вагон поставили на рельсы и отогнали в депо. Сразу начались работы по восстановлению контактной сети.
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По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.
У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?
А сколько всего было уничтожено при сносе исторической Самары! Потерян уникальный пласт культурного наследия. Печалька.
А почему Министерство обороны должно Вас обеспечивать жильем. Вы обеспечены и в силу ЖК РФ и проживаете там. А кто не имеет права проживать тот должен быть выселен. Халяву все хотят получать.
Молодцы! Интересный объект для мировой науки!Главное спасли от разрушения.