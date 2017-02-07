В Самаре ищут преступников, напавших на офис финансовой организации

В пятницу, 3 февраля, примерно в 16:25, двое злоумышленников совершили разбойное нападение на офис финансовой организации на пересечении ул. Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, после совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой".

Для установления личностей преступников, полицейским требуется помощь самарцев.

Приметы нападавших:

1. Рост 185-190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;

2. Рост 175-180 см, крепкого телосложения, был одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.

Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, либо мог видеть преступников или подозрительные события, которые показались странными, необычными и могли быть связаны с совершением разбоя, обращаться в полицию по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19 или 020 (102 с мобильного).