В Самаре ищут преступников, напавших на офис финансовой организации

В пятницу, 3 февраля, примерно в 16:25, двое злоумышленников совершили разбойное нападение на офис финансовой организации на пересечении ул. Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полицейских, после совершения преступления нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой".
Для установления личностей преступников, полицейским требуется помощь самарцев.
Приметы нападавших:
1. Рост 185-190 см, крепкого телосложения, был одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном;
2. Рост 175-180 см, крепкого телосложения, был одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.
Сотрудники полиции просят очевидцев произошедшего, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, либо мог видеть преступников или подозрительные события, которые показались странными, необычными и могли быть связаны с совершением разбоя, обращаться в полицию по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19 или 020 (102 с мобильного).
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?