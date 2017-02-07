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Вооруженные грабители вынесли из отделения банка "Солидарность" 3 млн руб. и $10 тысяч В отношении инспектора тольяттинского Ростехнадзора возбудили уголовное дело за получение взятки В Шигонском районе грабитель нанес внезапно вернувшейся домой жертве 20 ножевых ранений Жителю Ульяновской области пришлось пройти 30 км на лыжах, чтобы ограбить магазин в Кошкинском районе Ночью в тольяттинской сауне мужчину ранили выстрелом в ногу

Преступления Происшествия

Вооруженные грабители вынесли из отделения банка "Солидарность" 3 млн руб. и $10 тысяч

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС,
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В Самаре 3 февраля, около 16:30, в отделение банка "Солидарность" на проспекте Кирова зашли двое неизвестных. Их лица были скрыты масками с прорезями для глаз. По словам очевидцев, преступники были вооружены пистолетами с глушителями.

Фото: google.ru

По данным источника в правоохранительных органах, мужчины похитили из банка 3 млн руб. и $10 тысяч долларов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере", которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

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Последние комментарии

сергей лысяков 06 февраля 2017 21:46 Самарца подозревают в оскорблении судьи

какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 18:54 В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

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