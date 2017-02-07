Вооруженные грабители вынесли из отделения банка "Солидарность" 3 млн руб. и $10 тысяч

В Самаре 3 февраля, около 16:30, в отделение банка "Солидарность" на проспекте Кирова зашли двое неизвестных. Их лица были скрыты масками с прорезями для глаз. По словам очевидцев, преступники были вооружены пистолетами с глушителями.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчины похитили из банка 3 млн руб. и $10 тысяч долларов. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере", которая предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.