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В Богатом умер ребенок, предположительно, от осложнений при ОРВИ

БОГАТОЕ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, в медучреждении с. Богатое умер четырехлетний мальчик. По данным прокуратуры Богатовского района, причиной смерти могло стать осложнение от ОРВИ. Впрочем, пока эта информация проверяется.

"Сейчас материалы отправлены в область, устанавливается причина смерти, проводится внутренняя медицинская проверка, — рассказал Волга Ньюс прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин. — Далее, получив результаты этой проверки и заключение о причине смерти, мы, возможно, начнем прокурорскую проверку".

Пока выясняются все подробности происшествия. Известно лишь, что ребенок пробыл в больнице недолго.

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Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

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Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

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