В Богатом умер ребенок, предположительно, от осложнений при ОРВИ

В пятницу, 3 февраля, в медучреждении с. Богатое умер четырехлетний мальчик. По данным прокуратуры Богатовского района, причиной смерти могло стать осложнение от ОРВИ. Впрочем, пока эта информация проверяется.

"Сейчас материалы отправлены в область, устанавливается причина смерти, проводится внутренняя медицинская проверка, — рассказал Волга Ньюс прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин. — Далее, получив результаты этой проверки и заключение о причине смерти, мы, возможно, начнем прокурорскую проверку".

Пока выясняются все подробности происшествия. Известно лишь, что ребенок пробыл в больнице недолго.