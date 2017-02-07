Административные комиссии районов Самары взыскали более 43 млн рублей

На еженедельном оперативном совещании в администрации Самары главы районов отчитались о работе административных комиссий.
Каждый из руководителей территорий представил данные о количестве составленных протоколов о правонарушениях, сумме наложенных штрафов и реально взысканных средствах. Всего в бюджеты районов в прошлом году по данному направлению поступило более 43 млн рублей.
Лидером по сумме наложенных штрафов стал Советский район. Там за правонарушения в сфере благоустройства административная комиссия района назначила 20,2 млн руб. штрафов, взыскано было 7,9 млн рублей.
Наибольший процент собираемости штрафов — 78% — продемонстрировал Железнодорожный район. На втором месте по этому показателю Октябрьский район — 63,3%.
Самые большие по территории и количеству проживающего населения — Промышленный и Кировский районы приняли постановления об уплате 17 млн руб. и 16,7 млн руб. штрафов соответственно. Однако процент собираемости находится на уровне 38% и 48%.
Меньше всех административных правонарушений выявили в Куйбышевском районе (752 штрафа на сумму 2,4 млн руб.) и Красноглинском районе (1003 протокола, 3,2 млн руб.). Причем взыскано в этих районах лишь 1,4 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно.
Глава Самары Олег Фурсов поручил проанализировать работу районов по данному вопросу. "Нужно посмотреть, почему такая разница между районами, почему где-то суды принимают решения не в пользу администраций. Видимо, дело в качестве подготовки документов. Особенно поразил Самарский район, где суды подтвердили только половину из наложенных штрафов, — отметил он. — Промышленному и Кировскому району надо нарастить темпы работы. Районы крупнейшие, проблем много. Куйбышевскому и Красноглинскому нужно серьезно подтянуться. Как показывают представленные данные, работа по контролю в сфере административных правонарушений там не выстроена".
Мэр заявил, что вопрос собираемости штрафов будет находиться на контроле городской администрации. "Нужно системно выстроить работу и настраивать людей на то, что правонарушения совершаться не должны", — считает он.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание