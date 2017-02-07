Административные комиссии районов Самары взыскали более 43 млн рублей

На еженедельном оперативном совещании в администрации Самары главы районов отчитались о работе административных комиссий.

Каждый из руководителей территорий представил данные о количестве составленных протоколов о правонарушениях, сумме наложенных штрафов и реально взысканных средствах. Всего в бюджеты районов в прошлом году по данному направлению поступило более 43 млн рублей.

Лидером по сумме наложенных штрафов стал Советский район. Там за правонарушения в сфере благоустройства административная комиссия района назначила 20,2 млн руб. штрафов, взыскано было 7,9 млн рублей.

Наибольший процент собираемости штрафов — 78% — продемонстрировал Железнодорожный район. На втором месте по этому показателю Октябрьский район — 63,3%.

Самые большие по территории и количеству проживающего населения — Промышленный и Кировский районы приняли постановления об уплате 17 млн руб. и 16,7 млн руб. штрафов соответственно. Однако процент собираемости находится на уровне 38% и 48%.

Меньше всех административных правонарушений выявили в Куйбышевском районе (752 штрафа на сумму 2,4 млн руб.) и Красноглинском районе (1003 протокола, 3,2 млн руб.). Причем взыскано в этих районах лишь 1,4 млн руб. и 1,7 млн руб. соответственно.

Глава Самары Олег Фурсов поручил проанализировать работу районов по данному вопросу. "Нужно посмотреть, почему такая разница между районами, почему где-то суды принимают решения не в пользу администраций. Видимо, дело в качестве подготовки документов. Особенно поразил Самарский район, где суды подтвердили только половину из наложенных штрафов, — отметил он. — Промышленному и Кировскому району надо нарастить темпы работы. Районы крупнейшие, проблем много. Куйбышевскому и Красноглинскому нужно серьезно подтянуться. Как показывают представленные данные, работа по контролю в сфере административных правонарушений там не выстроена".

Мэр заявил, что вопрос собираемости штрафов будет находиться на контроле городской администрации. "Нужно системно выстроить работу и настраивать людей на то, что правонарушения совершаться не должны", — считает он.