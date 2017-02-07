Молодежный состав "Крыльев Советов" прибыл в Крым на заключительный сбор

Молодежный состав "Крыльев Советов" прибыл рейсовым самолетом в Симферополь, откуда проследовал в Евпаторию.
Именно там резервисты проведут заключительный сбор перед возобновлением первенства. В рамках сбора "КС" примут участие в Открытом Кубке Крыма. Турнир начнется 9 февраля - матчами в группах, стыковые игры будут сыграны 23 февраля. В Самару молодежный состав вернется 25 февраля, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет