Здание бывшего онкодиспансера на Запорожской готовят к сносу

В Самаре на этой неделе могут вынести приговор Евгению Самсонику, обвиняемому в изнасиловании школьницы, а судьба заброшенного здания морга на ул. Запорожской, где произошло преступление, так и остается предметом многочисленных жалоб во все инстанции от местных жителей.

В 1976 г. на Запорожской, 26а располагался Самарский областной онкологический диспансер, с 2009 г. он принимает пациентов на ул. Солнечной.

В освободившиеся здания хотели "заселить" клинико-диагностическую лабораторию Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Но жители окрестных домов были категорически против, и от этого решения пришлось отказаться.

В итоге здания до сих пор стоят заброшенными. По словам местных жителей, там обитают бомжи и наркоманы. А в октябре 2016 г. в здании бывшего морга была изнасилована 17-летняя девушка.

Между тем это место располагается в оживленном районе, вокруг много школ и жилых домов, земля здесь - лакомый кусочек, и почему ее до сих пор не используют, остается непонятным. За разъяснениями мы обратились к региональным властям.

В итоге выяснилось следующее: здания на территории бывшего онкодиспансера находятся в ветхом состоянии и их реконструкция экономически нецелесообразна. Поэтому принято решение о сносе.

Территорию бывшего онкодиспансера разделили на две части. Одну из них в декабре 2016 г. передали на баланс Самарской городской поликлиники №10 для строительства там детского отделения, а вторую часть - на баланс областного центра медицины катастроф.

С 2014 г. минимущества занималось разделом этого земельного участка. Предполагается, что на месте зданий бывшего радиологического и патологоанатомического отделений построят детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, за образец взят проект аналогичного учреждения в Автозаводском районе Тольятти.

В 2015 г. региональные минздрав и минстрой включили этот объект в госпрограмму "Развитие здравоохранения в Самарской области" с финансированием более чем 3 млн рублей. Однако в 2015 г. минстрой пустил эти деньги на иные мероприятия, потому что минимущества к тому моменту еще не закончило раздел территории.

Сейчас власти готовят пакет документов для списания и сноса бывшего здания радиологического и патологоанатомического отделений, после чего минздрав планирует обратиться в минстрой и министерство управления финансами Самарской области, чтобы в 2017 г. были выделены деньги хотя бы на ограждение проблемной территории. Параллельно минздрав ищет дополнительный источник финансирования для этих целей.

Заказчиком проектирования, строительства и реконструкции зданий в сфере здравоохранения выступает ГКУ СО "Управление капитального строительства".