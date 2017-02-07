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ЖКХ и благоустройство Общество

Здание бывшего онкодиспансера на Запорожской готовят к сносу

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на этой неделе могут вынести приговор Евгению Самсонику, обвиняемому в изнасиловании школьницы, а судьба заброшенного здания морга на ул. Запорожской, где произошло преступление, так и остается предметом многочисленных жалоб во все инстанции от местных жителей.

В 1976 г. на Запорожской, 26а располагался Самарский областной онкологический диспансер, с 2009 г. он принимает пациентов на ул. Солнечной.

В освободившиеся здания хотели "заселить" клинико-диагностическую лабораторию Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Но жители окрестных домов были категорически против, и от этого решения пришлось отказаться.

В итоге здания до сих пор стоят заброшенными. По словам местных жителей, там обитают бомжи и наркоманы. А в октябре 2016 г. в здании бывшего морга была изнасилована 17-летняя девушка.

Между тем это место располагается в оживленном районе, вокруг много школ и жилых домов, земля здесь - лакомый кусочек, и почему ее до сих пор не используют, остается непонятным. За разъяснениями мы обратились к региональным властям.

В итоге выяснилось следующее: здания на территории бывшего онкодиспансера находятся в ветхом состоянии и их реконструкция экономически нецелесообразна. Поэтому принято решение о сносе.

Территорию бывшего онкодиспансера разделили на две части. Одну из них в декабре 2016 г. передали на баланс Самарской городской поликлиники №10 для строительства там детского отделения, а вторую часть - на баланс областного центра медицины катастроф.

С 2014 г. минимущества занималось разделом этого земельного участка. Предполагается, что на месте зданий бывшего радиологического и патологоанатомического отделений построят детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, за образец взят проект аналогичного учреждения в Автозаводском районе Тольятти.

В 2015 г. региональные минздрав и минстрой включили этот объект в госпрограмму "Развитие здравоохранения в Самарской области" с финансированием более чем 3 млн рублей. Однако в 2015 г. минстрой пустил эти деньги на иные мероприятия, потому что минимущества к тому моменту еще не закончило раздел территории.

Сейчас власти готовят пакет документов для списания и сноса бывшего здания радиологического и патологоанатомического отделений, после чего минздрав планирует обратиться в минстрой и министерство управления финансами Самарской области, чтобы в 2017 г. были выделены деньги хотя бы на ограждение проблемной территории. Параллельно минздрав ищет дополнительный источник финансирования для этих целей.

Заказчиком проектирования, строительства и реконструкции зданий в сфере здравоохранения выступает ГКУ СО "Управление капитального строительства".

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Последние комментарии

Вячеслав Новиков 03 февраля 2017 19:44 Жильцы самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

По адресу Средне-Садовая 59/55 нет отопления с 28.01.17. Люди замерзают. Спасибо за то, что обратили на это внимание.

Александра Будаева 03 февраля 2017 17:15 Жильцы самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

У нас экстренные службы как будто в информационном вакууме. Кто как не они должны первыми узнавать о ЧП? А если люди задохнутся от постоянно горящего газа? Кто будет виноват? А кто заплатит за постоянно работающие обогреватели? Представляю, какие счета выставят потом жителям этого дома. Интересно, горячую воду и отопление как посчитают?

Катя Молгачева-Кузнецова 02 февраля 2017 12:40 С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля

У нас государство не обноглела,тогда зарплату прибавляйте нормально чтоб платить всю камуналку.

Евгения Митяева 29 января 2017 15:24 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.

Юрий Бондарев 29 января 2017 10:54 Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена

29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.

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