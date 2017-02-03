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Суды Происшествия

Обвиняемому в изнасиловании школьницы гособвинение запросило 12 лет "строгача"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу Евгения Самсоника.

Напомним, его обвиняют в изнасиловании и ограблении школьницы днем 9 октября. По версии следствия, мужчина затащил 17-летнюю девушку в заброшенное здание морга онкологической больницы, где совершил над ней сексуальное насилие.

Вину Самсоник отрицает, а его адвокат был уверен, что невиновность подзащитного сможет подтвердить его жена.

Как сообщил прокурор Советского района Самары Дмитрий Попов, 3 февраля по этому делу состоялись судебные прения, на которых гособвинитель запросил для подсудимого 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор Самсонику может быть вынесен уже на следующей неделе.

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Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

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