Обвиняемому в изнасиловании школьницы гособвинение запросило 12 лет "строгача"

В Советском районном суде Самары состоялись прения по уголовному делу Евгения Самсоника.

Напомним, его обвиняют в изнасиловании и ограблении школьницы днем 9 октября. По версии следствия, мужчина затащил 17-летнюю девушку в заброшенное здание морга онкологической больницы, где совершил над ней сексуальное насилие.

Вину Самсоник отрицает, а его адвокат был уверен, что невиновность подзащитного сможет подтвердить его жена.

Как сообщил прокурор Советского района Самары Дмитрий Попов, 3 февраля по этому делу состоялись судебные прения, на которых гособвинитель запросил для подсудимого 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор Самсонику может быть вынесен уже на следующей неделе.