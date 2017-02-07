Открывается персональная выставка Валерия Афанасьева "Начало…"

В Доме журналиста 8 февраля открывается выставка самарского фотографа, заместителя председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России Валерия Афанасьева "Начало…", сообщают организаторы.
2017 год для фотографа Валерия Афанасьева - год юбилеев: 60 лет со дня рождения и 35 лет фотографической деятельности. Специально к этим знаменательным датам приурочена его фотовыставка "Начало…".
На выставке будут представлены фотографии, созданные в период с 1982 г. по 1992 г. — начало его жизни в фотографии. В то время он еще не был профессионалом, но уже успел осознать, что фотография для него — это всерьез и надолго.
Особенность юбилейной экспозиции в том, что все фотографии оригинальны, созданы в то время, отпечатаны на той бумаге, которая была именно тогда. Можно было, конечно, оцифровать, отретушировать и отпечатать на современном оборудовании, но, по мнению автора, тогда бы нарушилась атмосфера эпохи, воссозданная в его работах.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)