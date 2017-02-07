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Открывается персональная выставка Валерия Афанасьева "Начало…"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме журналиста 8 февраля открывается выставка самарского фотографа, заместителя председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России Валерия Афанасьева "Начало…", сообщают организаторы.

2017 год для фотографа Валерия Афанасьева - год юбилеев: 60 лет со дня рождения и 35 лет фотографической деятельности. Специально к этим знаменательным датам приурочена его фотовыставка "Начало…".

На выставке будут представлены фотографии, созданные в период с 1982 г. по 1992 г. — начало его жизни в фотографии. В то время он еще не был профессионалом, но уже успел осознать, что фотография для него  —  это всерьез  и надолго.

Особенность юбилейной экспозиции в том, что все фотографии оригинальны, созданы в то время, отпечатаны на той бумаге, которая была именно тогда. Можно было, конечно, оцифровать, отретушировать и отпечатать на современном оборудовании, но, по мнению автора, тогда бы нарушилась атмосфера эпохи, воссозданная в его работах.

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