В галерее "Виктория" открылась выставка шведского фотографа Андерса Петерсена

В галерее "Виктория" 3 февраля открылась выставка шведского фотографа Андерса Петерсена. Выставка "Кафе Lehmitz" (1967-1970) — известная серия фотографий, сделанная в гамбургском кафе. Некоторые снимки из серии выставлены впервые, передает корреспондент Волга Ньюс.

Андерс Петерсен — живой классик мировой фотографии, очень хорошо известен в Европе и за ее пределами. В 2016 г. он побывал во многих странах мира с мастер-классами, а также с серий работ "Кафе Lehmitz". Черно-белая серия снимков, созданная на заре его творческой карьеры в конце 60-х годов, стала "важным рубежом в истории фотодокументалистики" и принесла автору известность.

Спустя 50 лет Андерс Петерсен вновь обратился к серии снимков, запечатлевших жизнь гамбургского бара в знаменитом квартале красных фонарей. Со снимков глядят, но в большей степени просто живут, не замечая направленного объектива, завсегдатаи бара — местная беднота, уголовники, проститутки, сутенеры.

Некоторые снимки смущают и одновременно завораживают (все-таки у выставки ограничение 18+). Завораживают кажущейся простотой, открытостью персонажей. Герои фотографий совершенно не зациклены на том, как они в данный момент выглядят, они просто танцуют, обнимаются, разговаривают…

Андерс Петерсен создавал свою серию на протяжении нескольких лет, за это время, как рассказывается во многих источниках, он стал практически своим для обитателей бара. Именно этим и объясняется раскрепощенность и открытость его героев. Серия состоит из 350 изображений, единственный показ всех работ состоялся в кафе Lehmitz, когда Петерсен буквально на стенах развесил свои снимки и пригласил посетителей кафе найти свои фотографии и забрать с собой. Почти все фотографии были разобраны.

Выставка, которая сейчас путешествует по России, а Самара стала вторым городом после Красноярска, подготовлена совместно c арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии Different Dimension Андреем Мартыновым, Шведским институтом и посольством Швеции в России. Куратор выставки — Энджи Острем. В серию "Кафе Lehmitz" вошли около 60 фотографий, не только получившие известность, неоднократно публиковавшиеся, но и изображения, которые зритель фактически не видел с тех самых пор, как прошла первая выставка в кафе.

"Петерсен очень требовательно относится к своим работам, — рассказывает Андрей Мартынов. — Во время подготовки он специально приезжал в Москву, чтобы отпечатать работы, буквально над каждым изображением он подолгу сидел и объяснял, что и где надо подкорректировать".

Экспозиция оформлена довольно аскетично, каждая фотография заключена в белое паспарту и скромную черную рамку, невольно оформление относит именно ко времени создания серии. Кажется специально было выбрано и обычное стекло. Лица зрителей, пришедших на выставку, отражаются в стекле, накладываясь на изображение, и сливаются с лицами завсегдатаев кафе Lehmitz, снятых шведским фотографом Петерсеном в Гамбурге, в 1967 году.