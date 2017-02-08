В Безенчуке задержан мужчина, изнасиловавший собственную жену

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что стала жертвой изнасилования.

По словам заявительницы, в вечернее время, когда она возвращалась домой с работы, муж подкараулил ее и, угрожая ножом, завел в гаражный массив, где совершил противоправное деяние.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли необходимые вещественные доказательства, в том числе нож, которым потерпевший угрожал подозреваемый. Оперативники установили место нахождения 22-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина дал признательные показания. По данным сотрудников полиции, супруги готовились к расторжению брака. Судебное заседание было назначено на конец февраля.

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.