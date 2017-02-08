В Безенчуке задержан мужчина, изнасиловавший собственную жену

В полицию Безенчукского района поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что стала жертвой изнасилования.
По словам заявительницы, в вечернее время, когда она возвращалась домой с работы, муж подкараулил ее и, угрожая ножом, завел в гаражный массив, где совершил противоправное деяние.
В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли необходимые вещественные доказательства, в том числе нож, которым потерпевший угрожал подозреваемый. Оперативники установили место нахождения 22-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Мужчина дал признательные показания. По данным сотрудников полиции, супруги готовились к расторжению брака. Судебное заседание было назначено на конец февраля.
Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 131 УК РФ "Изнасилование". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?