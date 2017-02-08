16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарца будут судить по обвинению в даче взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество Дело организатора фиктивных "собраний акционеров" Тольяттиазота передано в суд В Безенчуке задержан мужчина, изнасиловавший собственную жену В Кировском районе пресечена деятельность двух нелегальных интернет-клубов В Самаре перед судом предстанет группа черных риелторов, обвиняемых в мошенничестве и убийстве

Преступления Происшествия

Дело организатора фиктивных "собраний акционеров" Тольяттиазота передано в суд

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего Евгения Седыкина, обвиняемого в попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот", сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, Седыкин, владеющий 0,00019% акций компании, разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом завода.

По данным прокуратуры, он лично и через привлеченных подконтрольных и "введенных в заблуждение" лиц намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им в ноябре 2015 г. нелигитимного общего собрания акционеров. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.

"Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц", — сообщает ведомство.

В декабре 2015 г. он инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО, где был рассмотрен вопрос о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления общества.

Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.

В итоге Седыкин обвиняется в подделке документов, фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красноглинский районный суд г. Самары.Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.

Напомним, ранее Седыкин пытался через арбитраж легитимизировать фиктивное "общее собрание акционеров" и "заседание совета директоров". Однако ему было отказано в трех инстанциях.

Известно, что Седыкин являлся представителем в России по доверенности претендовавшей на акции "Тольяттиазота" компании Eurotoaz Limited, которую СМИ связывали с владельцем холдинга "Уралхим" Дмитрией Мазепиным.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

В целом справляются
Не совсем, но в этом году лучше, чем раньше
Где-то справляются, а где-то нет
Нет, стало хуже, чем раньше
Всего проголосовало: 406
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

сергей лысяков 06 февраля 2017 21:46 Самарца подозревают в оскорблении судьи

какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 18:54 В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

Валентин Иванов 01 февраля 2017 23:30 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5