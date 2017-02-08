Дело организатора фиктивных "собраний акционеров" Тольяттиазота передано в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего Евгения Седыкина, обвиняемого в попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот", сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, Седыкин, владеющий 0,00019% акций компании, разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом завода.

По данным прокуратуры, он лично и через привлеченных подконтрольных и "введенных в заблуждение" лиц намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им в ноябре 2015 г. нелигитимного общего собрания акционеров. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.

"Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц", — сообщает ведомство.

В декабре 2015 г. он инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО, где был рассмотрен вопрос о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления общества.

Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.

В итоге Седыкин обвиняется в подделке документов, фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красноглинский районный суд г. Самары.Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.

Напомним, ранее Седыкин пытался через арбитраж легитимизировать фиктивное "общее собрание акционеров" и "заседание совета директоров". Однако ему было отказано в трех инстанциях.

Известно, что Седыкин являлся представителем в России по доверенности претендовавшей на акции "Тольяттиазота" компании Eurotoaz Limited, которую СМИ связывали с владельцем холдинга "Уралхим" Дмитрией Мазепиным.