Дело организатора фиктивных "собраний акционеров" Тольяттиазота передано в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего Евгения Седыкина, обвиняемого в попытке рейдерского захвата ОАО "Тольяттиазот", сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, Седыкин, владеющий 0,00019% акций компании, разработал преступную схему по незаконному завладению имуществом завода.
По данным прокуратуры, он лично и через привлеченных подконтрольных и "введенных в заблуждение" лиц намеревался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им в ноябре 2015 г. нелигитимного общего собрания акционеров. Решением этого собрания назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.
"Подделав пакет документов собрания, он направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц", — сообщает ведомство.
В декабре 2015 г. он инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров ОАО, где был рассмотрен вопрос о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления общества.
Путем подделки документов он намеревался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.
В итоге Седыкин обвиняется в подделке документов, фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красноглинский районный суд г. Самары.Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.
Напомним, ранее Седыкин пытался через арбитраж легитимизировать фиктивное "общее собрание акционеров" и "заседание совета директоров". Однако ему было отказано в трех инстанциях.
Известно, что Седыкин являлся представителем в России по доверенности претендовавшей на акции "Тольяттиазота" компании Eurotoaz Limited, которую СМИ связывали с владельцем холдинга "Уралхим" Дмитрией Мазепиным.
Последние комментарии
какое великое преступление!!! И разобраться ещё надо...Дааа.Лучше бы с судьями разбирались почаще,как они работают и что вытворяют...Цирк!
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?