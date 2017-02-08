Опыт комсомола будет использован в работе с молодежью

Во вторник, 7 февраля, губернатор Николай Меркушкин обсудил с ветеранами самарского комсомола мероприятия по подготовке празднования 100-летия ВЛКСМ. Юбилей этой организации будет отмечаться 29 октября 2018 года.

Свои предложения главе региона представили члены недавно созданного Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола — мое Отечество". В его состав входят бывшие секретари областных, городских, районных комитетов комсомола, действующие депутаты, главы муниципалитетов, руководители общественных организаций.

Как отметил в начале встречи губернатор, ВЛКСМ всегда была кузницей кадров, школой, из которой выходили творческие, инициативные специалисты и руководители. Он особо отметил, что комсомольская организация успешно реализовала множество важных для страны проектов.

"Мы должны достойно отметить приближающееся столетие с момента основания Ленинского комсомола. Большинство из нас понимают: комсомольская организация сделала много хорошего, что работало, прежде всего, на развитие государственности и на повышение благосостояния людей. Необходимо все продумать так, чтобы это событие сыграло позитивную роль в воспитании подрастающего поколения", — подчеркнул Николай Меркушкин. Он также заверил, что правительство окажет необходимое содействие организации "Воспитанники комсомола — мое Отечество".

Борис Ардалин — председатель совета организации, первый секретарь Куйбышевского обкома ВЛКСМ с 1982 по 1986 год — коротко рассказал об истории создания организации.

"Комсомол жил интересами страны и народа. Комсомол всегда был там, где особенно трудно, — подчеркнул председатель совета новой региональной организации. — Гражданская и Великая Отечественная войны, восстановление разрушенного хозяйства, освоение целины, Сибири, БАМ, ударные комсомольские стройки… У нас в области — ГЭС им. В. И. Ленина, ВАЗ, Тольятти, Новокуйбышевск. Нам есть чем гордиться. К юбилейному году всем нам необходимо проявить максимум организованности, чтобы достойно встретить 100-летие комсомола".

Борис Ардалин пояснил, что в планах организации — создание первичных ячеек во всех без исключения муниципалитетах. Ветераны-комсомольцы, по его словам, будут сотрудничать с крупными предприятиями, вузами, школами, юнармейцами региона, спортивными и культурными сообществами. В проектах — восстановление мемориальных комплексов, высадка памятных аллей, конкурсы и выставки.

"Мы поставили перед собой сложную задачу — нравственное, патриотическое, физическое, научно-техническое, трудовое воспитание подрастающего поколения и молодежи. Но заверяю, вся энергия, знания и опыт ветеранов будут направлены на решение этих задач, которые были поставлены в посланиях президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Самарской области", — сказал Борис Ардалин.

Особое внимание было уделено студенческим стройотрядам: было отмечено, что необходимо задействовать их не только в проектах федерального масштаба, но и на региональном уровне.

"Необходимо взять вопрос под контроль и направить их энергию в созидательное русло, чтобы была большая отдача для Самарской губернии", — уточнил Александр Колычев, депутат Самарской губернской думы, заместитель председателя движения "Воспитанники комсомола — мое Отечество"

Программа, которая была предложена Николаю Меркушкину на рассмотрение, называется "Сто конкретных дел". Она затронет практически все стороны общественной жизни — культуру, спорт, образование и другие. Огромное внимание будет уделено истории комсомольского движения и людям, которые, без сомнения, могут служить примером для нынешних молодых людей. На основе работы в архивах будут созданы документальные фильмы и написаны книги.

По подготовке мероприятий, заверил Борис Ардалин, достигнуты договоренности с министерствами правительства области, с администрациями городов и районов, учреждениями, к решению общих задач подключились профсоюзы, Союз ректоров Самарской области, СМИ.

Губернатор поддержал инициативы ветеранов ВЛКСМ.

"Юбилейные мероприятия могут много полезного сделать для общества и оказать существенную роль в воспитании молодежи, дополнительно ее мотивировать. Вы прошли школу комсомола, знаете и понимаете сегодняшнюю жизнь. Если вы будете активно участвовать в этом деле, я абсолютно уверен — мы получим необходимый результат", — согласился Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул, что в чистом виде копировать формы работы ВЛКСМ нет необходимости, и потребовал акцентировать внимание на работе с молодежью, которая не всегда конструктивно воспринимает все новое.

"Нам надо найти подходы, формы работы, которые должны в итоге позитивно работать на них. Это очень важная, но в то же время сложная задача, которую предстоит решить", — сказал глава региона.

В ближайшее время Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи "Воспитанники комсомола — мое Отечество" должно представить губернатору доработанный план мероприятий по празднованию столетнего юбилея ВЛКСМ.