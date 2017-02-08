В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

В среду, 8 февраля, полицейские Самары продолжают устанавливать личность водителя, который стал участником ДТП в понедельник 6 февраля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным, примерно в 16:30 он ехал по ул. Майская со стороны ул. Мирная в направлении ул. Нагорная и напротив дома № 158 по ул. Черемшанская, сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
После ДТП ребенок самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили ушиб мягких тканей левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи рекомендовали мальчику амбулаторное лечение.
Водитель скрылся с места происшествия и чтобы установить его личность, сотрудники ОГИБДД Самары обращаются с просьбой к людям, располагающим какой-либо информацией о нем обратиться в подразделение ГИБДД по адресу: г. Самара ул. Литвинова, 360, либо позвонить по телефонам: 228-53-49, 8-927-650-57-77 — отделение розыска, 951-91-21-дежурная часть полка.
Последние комментарии
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.