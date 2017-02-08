В Самаре устанавливают личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

В среду, 8 февраля, полицейские Самары продолжают устанавливать личность водителя, который стал участником ДТП в понедельник 6 февраля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

По предварительным данным, примерно в 16:30 он ехал по ул. Майская со стороны ул. Мирная в направлении ул. Нагорная и напротив дома № 158 по ул. Черемшанская, сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

После ДТП ребенок самостоятельно обратился в больницу, где у него выявили ушиб мягких тканей левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи рекомендовали мальчику амбулаторное лечение.

Водитель скрылся с места происшествия и чтобы установить его личность, сотрудники ОГИБДД Самары обращаются с просьбой к людям, располагающим какой-либо информацией о нем обратиться в подразделение ГИБДД по адресу: г. Самара ул. Литвинова, 360, либо позвонить по телефонам: 228-53-49, 8-927-650-57-77 — отделение розыска, 951-91-21-дежурная часть полка.