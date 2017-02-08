В Самаре трамваем травмирована женщина

Во вторник, 7 февраля, примерно в 13:40, по предварительным данным, в районе пересечения ул. Демократической и пр. Кирова трамвай 25-го маршрута сбил женщину в возрасте около 33 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей на место происшествия люди вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали пострадавшей необходимую помощь и увезли ее в лечебное учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга.