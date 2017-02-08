В Красноглинском районе семья погибла от отравления угарным газом

Днем 6 февраля в квартире жилого дома на ул. Сергея Лазо в Красноглинском районе Самары обнаружены трупы двух супругов 54 и 49 лет.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По факту гибели людей ведется проверка.

Однако, по данным источника в правоохранительных органах, речь, скорее всего, идет о несчастном случае: люди отравились угарным газом.

Если эта версия подтвердится, то уголовное дело возбуждать не будут.