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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Красноглинском районе семья погибла от отравления угарным газом

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 6 февраля в квартире жилого дома на ул. Сергея Лазо в Красноглинском районе Самары обнаружены трупы двух супругов 54 и 49 лет.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. По факту гибели людей ведется проверка.

Однако, по данным источника в правоохранительных органах, речь, скорее всего, идет о несчастном случае: люди отравились угарным газом.

Если эта версия подтвердится, то уголовное дело возбуждать не будут.

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у него перелом нижних позвонков разрыв кишечника,всё плохо сейчас он в реанимации надеемся обойдётся

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

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Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

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Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

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