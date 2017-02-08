Актуальность научных разработок СГЭУ подтверждена на всероссийском и международном уровнях

Пять проектов экономического профиля получили финансовую поддержку министерства образования и науки РФ в результате конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий российских вузов. Два из них разработаны Самарским государственным экономическим университетом.
В результате победы в конкурсном отборе в ближайшие три года СГЭУ будет реализовано два масштабных исследования. Один из них — "Разработка методов и информационных технологий макроэкономического моделирования и стратегического планирования энергоэффективного развития топливно-энергетического комплекса субъекта РФ" — специалисты самарского вуза выполнят совместно с Российским университетом дружбы народов. Этот проект чрезвычайно актуален и важен для развития субъектов нашей страны, поскольку региональные топливно-энергетические балансы в современной России нигде не разрабатываются. Проект же дает методологию и инструментарий для анализа, прогнозирования и стратегического планирования, позволяет оценить энергоэффективность и энергобезопасность региональной экономики, включая энергоемкость ВРП, предоставляет возможность осуществлять научно обоснованные прогнозы последствий принимаемых управленческих решений. На основе разработанных моделей, методов и информационных технологий будет создан и апробирован на практике прогнозно-аналитический комплекс, предназначенный для использования органами государственной власти при прогнозировании стратегического развития регионального ТЭК.
Второй проект СГЭУ, поддержанный министерством образования России, — "Управление изменениями в системе высшего образования на основе концепции устойчивого развития и согласования интересов" — особо актуален для российских вузов, не обладающих достаточным опытом управления своей деятельностью в условиях реформирования системы высшего образования РФ, быстро меняющейся экономики и ускорения глобализационных процессов.
Помимо этого, университет проводит и другие не менее важные исследования. Так, в прошлом году при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований СГЭУ начал реализацию масштабного проекта "Биосферный резерват: системное обоснование процессов социального и экономического, экологического развития". Исследования эколого-экономической направленности в настоящее время являются одним из приоритетов деятельности вуза. Продолжает СГЭУ активно вести и международную научную деятельность. В частности, совместно с вузами-партнерами из Чехии и Китая.
"Сегодня важнейшим показателем качества проводимых исследований выступают публикации в высокорейтинговых журналах, индексируемых в международных базах данных, — констатирует и. о. ректора СГЭУ Габибулла Хасаев. — В 2016 году наш университет достиг значительного прорыва в этом направлении, заняв четвертую позицию среди всех вузов региона по количеству публикаций в наукометрических базах Scopus и Web of Science. И международный индекс Хирша нашего университета в прошлом году составил четыре единицы. Это значит, что на международные публикации наших авторов в среднем ссылаются не менее четырех авторов других международных научных статей".
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...