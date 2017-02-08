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Образование Общество

Актуальность научных разработок СГЭУ подтверждена на всероссийском и международном уровнях

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пять проектов экономического профиля получили финансовую поддержку министерства образования и науки РФ в результате конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий российских вузов. Два из них разработаны Самарским государственным экономическим университетом.

В результате победы в конкурсном отборе в ближайшие три года СГЭУ будет реализовано два масштабных исследования. Один из них — "Разработка методов и информационных технологий макроэкономического моделирования и стратегического планирования энергоэффективного развития топливно-энергетического комплекса субъекта РФ" — специалисты самарского вуза выполнят совместно с Российским университетом дружбы народов. Этот проект чрезвычайно актуален и важен для развития субъектов нашей страны, поскольку региональные топливно-энергетические балансы в современной России нигде не разрабатываются. Проект же дает методологию и инструментарий для анализа, прогнозирования и стратегического планирования, позволяет оценить энергоэффективность и энергобезопасность региональной экономики, включая энергоемкость ВРП, предоставляет возможность осуществлять научно обоснованные прогнозы последствий принимаемых управленческих решений. На основе разработанных моделей, методов и информационных технологий будет создан и апробирован на практике прогнозно-аналитический комплекс, предназначенный для использования органами государственной власти при прогнозировании стратегического развития регионального ТЭК.

Второй проект СГЭУ, поддержанный министерством образования России, — "Управление изменениями в системе высшего образования на основе концепции устойчивого развития и согласования интересов" — особо актуален для российских вузов, не обладающих достаточным опытом управления своей деятельностью в условиях реформирования системы высшего образования РФ, быстро меняющейся экономики и ускорения глобализационных процессов.

Помимо этого, университет проводит и другие не менее важные исследования. Так, в прошлом году при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований СГЭУ начал реализацию масштабного проекта "Биосферный резерват: системное обоснование процессов социального и экономического, экологического развития". Исследования эколого-экономической направленности в настоящее время являются одним из приоритетов деятельности вуза. Продолжает СГЭУ активно вести и международную научную деятельность. В частности, совместно с вузами-партнерами из Чехии и Китая.

"Сегодня важнейшим показателем качества проводимых исследований выступают публикации в высокорейтинговых журналах, индексируемых в международных базах данных, — констатирует и. о. ректора СГЭУ Габибулла Хасаев. — В 2016 году наш университет достиг значительного прорыва в этом направлении, заняв четвертую позицию среди всех вузов региона по количеству публикаций в наукометрических базах Scopus и Web of Science. И международный индекс Хирша нашего университета в прошлом году составил четыре единицы. Это значит, что на международные публикации наших авторов в среднем ссылаются не менее четырех авторов других международных научных статей".

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