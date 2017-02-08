В подъезде жилого дома на ул. Партизанской в Самаре нашли труп недельной давности

Около 10:00 6 февраля в подъезде жилого дома на ул. Партизанской в Советском районе Самары обнаружили труп неизвестного мужчины.

На теле признаков насильственной смерти не обнаружено. По данным источника в правоохранительных органах, эксперты предположили, что погиб мужчина примерно неделю назад. Каким образом и когда труп оказался в подъезде, пока не известно.

Причину и время смерти установят судмедэксперты. По факту обнаружения тела ведется проверка.