Поволжский НейроНет-центр стал вторым в рейтинге отраслевого союза "НейроНет"

Поволжский НейроНет-центр, головным вузом которого является Самарский государственный медицинский университет, по версии отраслевого союза "НейроНет", стал вторым в рейтинге высокотехнологичных центров.

Наращивают компетенции

НейроНет — это одно их ключевых технологических направлений, от развития которых зависит глобальное лидерство страны. По прогнозам экспертов, в 2035-м году эта сеть

заменит Интернет и даст возможность работать с сырыми (первичными) нейроданными, минуя органы чувств человека. По сути, созданный рейтинг, в котором участвовали 35 центров, — первая в России карта активностей в этой отрасли. То, что Самарский государственный медицинский университет и его партнеры, разрабатывающие технологии, которые дадут в будущем возможность создавать интеллектуальные приложения для распознавания сигналов мозга, заняли второе место — почетно. И почетно вдвойне, так как головной университет оказался единственным медицинским вузом в рейтинге.

Особенность проектов в области нейротехнологий, прежде всего в том, что их реализация требует согласованного взаимодействия специалистов и лабораторий из разных отраслей и стран. Самарский государственный медицинский университет создал эту инновационную инфраструктуру, ядром которой является подразделение вуза — Центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", в структуру которого входят отдел виртуальных технологий, отдел нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии, отдел высокопроизводительных вычислений и обработки больших массивов данных.

Развивают инфраструктуру

СамГМУ постоянно работает над развитием инновационной инфраструктуры и создает новые межвузовские и международные лаборатории.

Например, необходимые компетенции в области создания робототехнических устройств, управляемых путем интерпретации нейрофизиологической активности человека, создаются межвузовской лабораторией робототехнических устройств, которая локализуется на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. В работе лаборатории принимают участие также специалисты

ООО "АйТи Юниверс" и разработчики ООО "БИА" — представительства французской компании BIA, специализирующейся в области проектирования испытательных систем.

Подписаны договоры по проведению совместных НИР и НИОКР с Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова (биологический факультет) и НПО "Андроидная Техника".

Важным является и тот факт, что СамГМУ является координатором кластера медицинских и фармацевтических технологий, в котором направление ИТ-медицина является одним из ведущих. А всего в кластере 55 организаций, в числе которых высокотехнологичные центры, вузы, крупные и малые предприятия региона.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— СамГМУ уже в течение нескольких лет системно работает в области создания новых знаний о мозге, и сегодня имеет хороший задел в сфере нейротехнологий и, в частности, в области нейрокомпьютерных интерфейсов. Важно и то, что в последние годы мы интенсивно ведем работу по созданию инновационной инфраструктуры и партнерской сети, которая на сегодняшний день включает в себя ведущие отечественные и зарубежные центры, работающие в этом направлении и смежных отраслях.

Александр Семенов, исполнительный директор отраслевого союза "НейроНет":

— Сегодня запускается все больше и больше международных проектов в области исследований головного мозга. Нам уже сегодня необходимо смоделировать, какие рынки будущего нужно развивать, чтобы через 15–20 лет мы были в числе лидеров. Мы будем поддерживать регионы, где будут сформированы профессиональные инициативные группы. В рамках национальной технологической инициативы запущена дорожная карта "НейроНет", и Самара становится одной из точек роста в области нейротехнологий.

Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

— Эффективность нашей работы будет выше, если мы сможем знать компетенции друг друга и общий потенциал команды, сформируем общую стратегию. Это также исключит дублирование научных исследований. Необходимо также прорабатывать вопрос взаимодействия с зарубежными ассоциациями, объединяющими ученых, работающих в области нейротехнологий. СамГМУ может быть площадкой для апробации многих проектов и дальнейшей постановке задач научным коллективам, работающим в области электроники и робототехники.





Сегодня уровень нейротехнологий позволяет понять работу мозга, проанализировать основные процессы, происходящие в центральной нервной системе, преобразовать её сигналы в управляющие команды для роботизированных устройств.







