Поволжский НейроНет-центр стал вторым в рейтинге отраслевого союза "НейроНет"

Поволжский НейроНет-центр, головным вузом которого является Самарский государственный медицинский университет, по версии отраслевого союза "НейроНет", стал вторым в рейтинге высокотехнологичных центров.
Наращивают компетенции
НейроНет — это одно их ключевых технологических направлений, от развития которых зависит глобальное лидерство страны. По прогнозам экспертов, в 2035-м году эта сеть
заменит Интернет и даст возможность работать с сырыми (первичными) нейроданными, минуя органы чувств человека. По сути, созданный рейтинг, в котором участвовали 35 центров, — первая в России карта активностей в этой отрасли. То, что Самарский государственный медицинский университет и его партнеры, разрабатывающие технологии, которые дадут в будущем возможность создавать интеллектуальные приложения для распознавания сигналов мозга, заняли второе место — почетно. И почетно вдвойне, так как головной университет оказался единственным медицинским вузом в рейтинге.
Особенность проектов в области нейротехнологий, прежде всего в том, что их реализация требует согласованного взаимодействия специалистов и лабораторий из разных отраслей и стран. Самарский государственный медицинский университет создал эту инновационную инфраструктуру, ядром которой является подразделение вуза — Центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", в структуру которого входят отдел виртуальных технологий, отдел нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии, отдел высокопроизводительных вычислений и обработки больших массивов данных.
Развивают инфраструктуру
СамГМУ постоянно работает над развитием инновационной инфраструктуры и создает новые межвузовские и международные лаборатории.
Например, необходимые компетенции в области создания робототехнических устройств, управляемых путем интерпретации нейрофизиологической активности человека, создаются межвузовской лабораторией робототехнических устройств, которая локализуется на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. В работе лаборатории принимают участие также специалисты
ООО "АйТи Юниверс" и разработчики ООО "БИА" — представительства французской компании BIA, специализирующейся в области проектирования испытательных систем.
Подписаны договоры по проведению совместных НИР и НИОКР с Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова (биологический факультет) и НПО "Андроидная Техника".
Важным является и тот факт, что СамГМУ является координатором кластера медицинских и фармацевтических технологий, в котором направление ИТ-медицина является одним из ведущих. А всего в кластере 55 организаций, в числе которых высокотехнологичные центры, вузы, крупные и малые предприятия региона.
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— СамГМУ уже в течение нескольких лет системно работает в области создания новых знаний о мозге, и сегодня имеет хороший задел в сфере нейротехнологий и, в частности, в области нейрокомпьютерных интерфейсов. Важно и то, что в последние годы мы интенсивно ведем работу по созданию инновационной инфраструктуры и партнерской сети, которая на сегодняшний день включает в себя ведущие отечественные и зарубежные центры, работающие в этом направлении и смежных отраслях.
Александр Семенов, исполнительный директор отраслевого союза "НейроНет":
— Сегодня запускается все больше и больше международных проектов в области исследований головного мозга. Нам уже сегодня необходимо смоделировать, какие рынки будущего нужно развивать, чтобы через 15–20 лет мы были в числе лидеров. Мы будем поддерживать регионы, где будут сформированы профессиональные инициативные группы. В рамках национальной технологической инициативы запущена дорожная карта "НейроНет", и Самара становится одной из точек роста в области нейротехнологий.
Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:
— Эффективность нашей работы будет выше, если мы сможем знать компетенции друг друга и общий потенциал команды, сформируем общую стратегию. Это также исключит дублирование научных исследований. Необходимо также прорабатывать вопрос взаимодействия с зарубежными ассоциациями, объединяющими ученых, работающих в области нейротехнологий. СамГМУ может быть площадкой для апробации многих проектов и дальнейшей постановке задач научным коллективам, работающим в области электроники и робототехники.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...