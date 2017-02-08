Кинель и Клявлинский район получили бюджетные кредиты

Правительство региона приняло решение о выделении порядка 15 млн руб. в виде бюджетных кредитов. Средства получили Клявлинский район (5 млн руб.) и г. о. Кинель (9,8 млн руб.). Вопрос был рассмотрен на очередном заседании кабмина в среду, 8 февраля.
Кредитные средства предоставляются под 1/8 действующей ставки рефинансирования на срок до 1 года. По словам главы Клявлинского района Ивана Соловьева, закредитованность районного бюджета сегодня составляет 30%. В Кинеле показатель значительно ниже — порядка 8%.
"Кредитные средства необходимы для покрытия кассовых разрывов, — рассказал ВН глава города Владимир Чихирев. — В первом квартале мы приобрели оборудование для Центра культурного развития, также было куплено помещение для размещения опорного пункта полиции".
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание