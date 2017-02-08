Кинель и Клявлинский район получили бюджетные кредиты

Правительство региона приняло решение о выделении порядка 15 млн руб. в виде бюджетных кредитов. Средства получили Клявлинский район (5 млн руб.) и г. о. Кинель (9,8 млн руб.). Вопрос был рассмотрен на очередном заседании кабмина в среду, 8 февраля.

Кредитные средства предоставляются под 1/8 действующей ставки рефинансирования на срок до 1 года. По словам главы Клявлинского района Ивана Соловьева, закредитованность районного бюджета сегодня составляет 30%. В Кинеле показатель значительно ниже — порядка 8%.

"Кредитные средства необходимы для покрытия кассовых разрывов, — рассказал ВН глава города Владимир Чихирев. — В первом квартале мы приобрели оборудование для Центра культурного развития, также было куплено помещение для размещения опорного пункта полиции".