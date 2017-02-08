В Художественном музее открывается большая выставка графики "Грани XX века"

В четверг, 9 февраля, в Самарском художественном музее откроется выставка из цикла "Грани XX века".

Выставка открывает юбилейный год музея и представляет вниманию зрителей музейное собрание отечественной оригинальной графики ХХ века. В экспозиции представлено 88 графических произведений, исполненных в технике карандаша, акварели, гуаши. Каждое них уникально и неповторимо — этим они отличаются от эстампа, тиражной графики, где гравюра является оттиском на бумаге со специальным образом обработанного носителя, и наряду с другими оттисками, сделанными с этого носителя, считается подлинным произведением искусства. В отличие от живописи, графика, как правило, говорит с нами скупым, лаконичным языком черного и белого.

Выставку из цикла "Графика XX века" открывают работы мастеров Серебряного века — рубежа Х1Х и ХХ веков, времени расцвета отечественной графики. Она занимала центральное место в творческой практике членов художественного объединения "Мир искусства". При этом им были чужды как демократический реализм, так и авангард, их творчество носило ретроспективный характер, проникнуто эстетизмом, во многом близко символизму. В городских пейзажах А. Бенуа, М. Добужинского, Г. Лукомского, А.Остроумовой-Лебедевой сквозит любовное внимание к старине, будь то Павловск, Великий Новгород, Версаль или старый Львов.

"Мирискусники" проявляли большой интерес к книжной графике, подняв ее на новый уровень; уделяли большое внимание театру. Проникнутая как бы небесной голубизной, сотканная из воздушных струй гуашь А. Головина "В парке", скорее всего, непосредственно связана с его работой над оформлением оперы Глюка "Орфей и Эвридика" и близка стилистике модерна. Замечательным украшением выставки является большая акварель В. Васнецова "Единоборство Пересвета с Челубеем", исполненная в 1914 г. в стиле модерн. Работа была призвана воплотить патриотический дух русского народа в годы Первой мировой войны. Сюжет ее — поединок русского и ордынского богатырей перед войсками на Куликовом поле.

Музей обладает замечательной коллекцией русского авангарда, в которую входят и произведения графики. Среди них — "Архитектурная композиция" А. Лентулова, в которой по-лентуловски экспрессивно как бы завязаны в единый узел мотивы архитектуры московских храмов; "Фантастическая композиция" М. Ле Дантю, с кубистически фрагментированными элементами восточной сказки; решенный в стилистике того же кубофутуризма, но ахроматический, черно-белый карандашный набросок ландшафта с проносящимся поездом П. Кончаловского — все работы 1910-х годов. Дух новой, ниспровергающей классику эпохи воплотила в своем кубофутуристическом эскизе костюма Меркуцио к спектаклю по пьесе Шекспира "Ромео и Джульетта" в постановке А. Таирова "амазонка авангарда" А. Экстер.

Представлены здесь и работы Н. Попова, уроженца Самары, который вместе с художниками Г. Ряжским и С. Адливанкиным прибыл организовывать в родном городе Высшие художественно-технические мастерские — ВХУТЕМАС. Это экспрессивные листы "Скрипач" и "Эскиз плаката для театра "Бим–Бом" (1920), в которых формы трактуются с поправкой на популярные тогда среди левых художников кубистические приемы.

В собрании музея — три графических наброска Б.Кустодиева, портреты жены и дочери художника, исполненные в 1920-е годы. Женские образы в произведениях Кустодиева всегда воплощают жизнелюбие, душевное и телесное здоровье, независимо от того, является ли это произведение программной картиной художника или скромным графическим наброском.

Советская графика 1920-х — 1930-х гг., как и все советское искусство, развиваясь в рамках требований соцреализма, призвана была воплотить дух героической борьбы народа за построение нового общества, его стремление к "светлому будущему". Музей хранит четыре выразительных рисунка известного советского художника А.Дейнеки; это сцены труда рабочих — "На откатке", "Завод", — а также его занятий в свободное время — "Физкультура", "Футбол". Дейнека входил в "Общество станковистов", сокращенно "ОСТ", по духу близкой к немецкому экспрессионизму. В то же время "аххровццы" — члены "Ассоциации художников революционной России" — Н.Шестопалов, И.Горюшкин-Сорокопудов и другие, в соответствии с установками коммунистической партии, осуждавшей "левое искусство", программно возвращаются к реализму предшествующего времени, продолжая традиции передвижничества.

Графика времен Великой отечественной войны, как правило, носила репортажный характер, автор часто выступает здесь как непосредственный свидетель событий, разворачивающихся в тылу и на фронте. О суровой атмосфере московского военного быта свидетельствуют акварели Т. Ереминой "В метро", "Тревога", написанные в 1942 году. Руины Пулково изобразил А. Романов в акварелях, сделанных в только что освобожденном от фашистов Ленинграде. Написанные в 1945–м акварели М. Бобышова, изображающие Салют Победы, в Москве и Ленинграде, построены на несколько приглушенном контрасте цветовых всполохов — на фоне темно-синего неба.

Графика 1950-х представлена работой Р.Гершаника "Портрет новатора производства, лауреата Сталинской премии В.Хрисановой" (1951), "Портретом М. И. Сергиевской" О. Карташева (1959) и пейзажем Б.Семенова "Улица после дождя" (1954). Этим листам присуща обстоятельность графических характеристик, тщательное выписывание деталей, программная ориентация на классическое искусство передвижников. На выставке можно увидеть и графические работы куйбышевских художников 1960-х гг. — Б. Филипченко, Б. Эрбштейна; 1970-е представлены рисунками А. Песигина, Н. Бикулова, В. Бакумова. Особое место на выставке занимает графика российского андеграунда — контурный, исполненный фломастером "Портрет О. М. Асеевой" (1966) талантливого художника с трагической судьбой А. Зверева.

Экспрессивные, сближающиеся по стилистике с рисунками позднего Пикассо графические листы Э. Белютина — "Портрет человека в очках" и "Три женщины" 1970-х гг. — являются частью большого собрания живописи и графики художника, которое в последние годы было передано Самарскому музею вдовой художника, историком искусства Н. Молевой. Заключают выставку исполненные в 2000-е гг. графические работы самарцев В. Сухова и Л. Шерешевского, художников очень разных, но сближающихся философичностью своего мышления, пуристической строгостью графического языка.

Выставка продлится до 17 апреля 2017 года. Открытие 9 февраля — в 19.00.