МП "Ярмарки Самары" повысило свою прибыль в прошлом году на 4 млн рублей

Глава Самары Олег Фурсов завершает серию рабочих встреч с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, посвященных подведению итогов деятельности за 2016 год. О проведенной работе и о планах на наступивший год на днях отчитались руководители МП "Ярмарки Самары".
Основным видом деятельности МП является организация сезонной торговли продукцией частных сельхозпроизводителей. Осенью 2016 года самарцы смогли приобрести товары местных фермеров, посетив 6 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе на площади им. Куйбышева.
Кроме того, предприятие организует точки продаж питьевой воды, фруктов и овощей, хвойных деревьев.
В 2016 г. доход предприятия составил 28,3 млн рублей, что на 4 млн рублей превышает план на год. Это на 15% больше, чем удалось выручить в 2015 году.
Как отметил руководитель МП "Ярмарки Самары" Владимир Николаенко, таких показателей удалось достигнуть за счет продления работы осенней ярмарки на площади им. Куйбышева и расширения сети площадок для торговли продукцией местных сельхозпроизводителей.
Кроме того, в 2016 г. удалось максимально снизить присутствие перекупщиков. Если у некоторых участников ярмарок обнаруживались признаки посредничества, то договоры с ними немедленно расторгались.
Глава Самары поручил Владимиру Николаенко организовать точки продажи сельскохозяйственной продукции у проходных самарских заводов. Кроме того, МП "Ярмарки Самары" должно приобрести новые стилизованные павильоны для сдачи их в аренду участникам ярмарок.
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание