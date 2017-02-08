Лимит поездок по социальной карте в Самаре могут увеличить

Количество поездок в общественном транспорте по социальной карте в Самаре в дальнейшем могут увеличить. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на круглом столе "Новый порядок начисления социальных выплат".

"50 поездок в месяц — это не догма, — пояснил он. — Мы будем смотреть, какие пересадки совершают граждане. И если будет станет понятно, что большинству льготников нужно не 50, а 55 или 60 поездок в месяц, мы пересмотрим наше решение".

Министр также объяснил, почему решили установить лимит на количество поездок по социальной карте. "Расходы транспортным компаниям за провоз льготных категорий граждан компенсируют за счет бюджета, — пояснил Иван Пивкин. — За последние годы сумма компенсаций значительно выросла. Если в 2015 году на эти цели ушло 946 млн рублей, то в 2016 — уже более 1 млрд рублей. В областном бюджете на 2017 год на эти цели заложено 1 млрд 358 млн рублей, и уже 245 млн рублей не хватало".

По мнению министра, до введения ограничения недобросовестные представители транспортных компаний могли использовать ситуацию для завышения компенсаций.

"Я приведу в пример анализ данных за июнь 2016 года, — говорит он. — В этом месяце 24 человека совершили более 300 поездок каждый. По одной карте — даже 1110 раз. Когда мы стали разбираться, выяснилась, что на конечной остановке транспорта карту в течение нескольких минут активировали по 10-15 раз. Это наводит на мысль о недобросовестных действиях сотрудников транспортных предприятий. При этом, наши расчеты показывают, что большинство льготников в месяц совершают не более 48 поездок в месяц. Таким образом, 50 поездок — количество, устраивающее большинство добросовестных льготников".

Напомним, лимит по количеству поездок по социальной карте действует с 1 февраля 2017 года.