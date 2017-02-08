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Соцподдержка Общество

В Самаре обсудили новый порядок начисления социальных выплат

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пресс-центре газеты "Волжская коммуна" прошел круглый стол на тему "Новый порядок начисления социальных выплат".

Фото: Игорь Казановский

В круглом столе приняли участие министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина, руководитель департамента регулирования тарифов регионального министерства энергетики и ЖКХ Алена Гаршина, замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко, председатель областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов И. А. Сахаров и другие.

Марина Антимонова объяснила, почему возникла необходимость изменить принцип начисления социальных выплат. По ее словам, большая часть социальных выплат сегодня назначается по категориальному принципу. То есть человек имеет какой-то статус (допустим, ветеран труда) и на основании только этого факта получает поддержку. При этом не учитывается размер доходов. А у него, может быть, большая пенсия или зарплата. В то же время 19% малоимущих не получают поддержки от государства. Поэтому в основу нового принципа начисления выплат заложен критерий адресности.

Таким образом, поддержку государство будет оказывать людям, которые находятся у черты бедности или уже ее перешагнули. Бюджетные средства, которые удастся сэкономить благодаря критериям адресности, позволят увеличить размер социальных выплат для малоимущих граждан, многодетных семей, семей, где воспитывают приемных детей

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:

— На государственном уровне регионы наделили полномочиями по пересмотру существующей системы мер социальной поддержки. Необходимо направить бюджетные средства на ликвидацию бедности. На помощь тем, кто самостоятельно не может справиться с возникшими жизненными трудностями.

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