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Соцподдержка Общество

Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство организаций коммунального комплекса согласны передавать в региональный минсоц информацию об оплате гражданами коммунальных услуг.

Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций
Фото: Игорь Казановский

Соглашения не подписали пока 133 организации, большинство из которых — ТСЖ, сообщил заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко на круглом столе на тему "Новый порядок начисления социальных выплат".

Напомним, с 1 января 2017 года изменился порядок компенсации льготникам платы за услуги ЖКХ. Теперь вернуть деньги можно только после оплаты услуг. Схема следующая: до 10 числа человек платит за коммуналку. Управляющая компания или ТСЖ передает данные в министерство, и в следующем месяце человек вместе с пенсией получает компенсацию. Ранее компенсацию на оплату услуг ЖКХ льготникам перечисляли в виде ежемесячной денежной выплаты. Власти не контролировали, платит ли при этом человек за коммуналку.

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