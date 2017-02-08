Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Большинство организаций коммунального комплекса согласны передавать в региональный минсоц информацию об оплате гражданами коммунальных услуг.

Соглашения не подписали пока 133 организации, большинство из которых — ТСЖ, сообщил заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко на круглом столе на тему "Новый порядок начисления социальных выплат".

Напомним, с 1 января 2017 года изменился порядок компенсации льготникам платы за услуги ЖКХ. Теперь вернуть деньги можно только после оплаты услуг. Схема следующая: до 10 числа человек платит за коммуналку. Управляющая компания или ТСЖ передает данные в министерство, и в следующем месяце человек вместе с пенсией получает компенсацию. Ранее компенсацию на оплату услуг ЖКХ льготникам перечисляли в виде ежемесячной денежной выплаты. Власти не контролировали, платит ли при этом человек за коммуналку.