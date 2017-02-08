Пособие по бедности увеличится в 3,3 раза

С 1 марта 2017 года в 3,3 раза увеличится пособие по бедности. Сейчас доход ниже прожиточного минимума в регионе имеют 47 тысяч человек. 80% из них — многодетные семьи.

"Мы увеличиваем размер пособия со 150 до 500 рублей. Пособие платится на каждого члена семьи. Таким образом, многодетная семья, в которой в два родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 тысячи рублей", — рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на круглом столе на тему "Новый порядок начисления социальных выплат"

Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, а также вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тысяч рублей. Кроме того, правительство региона готовит дополнительные меры поддержки нуждающимся в помощи государства граждан. В планах — усиление помощи многодетным семьям, а также введение единовременной выплаты при рождении первого ребенка у матери в возрасте до 25 лет.