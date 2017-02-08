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Соцподдержка Общество

В регионе пособие многодетным будет выплачиваться на прежних условиях

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пособие на содержание третьего и последующих детей будет выплачиваться на прежних условиях. В этом квартале 2017 году сумма выплаты составляет 9963 рубля.

В Самарской области пособие на содержание детей будет выплачиваться на прежних условиях В Самарской области пособие на содержание детей будет выплачиваться на прежних условиях
Фото: Игорь Казановский

Пособие платят семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает среднего дохода по региону, то есть 27 тысяч рублей. "Нам удалось сохранить и проиндексировать эту меру поддержки. Я хочу сказать, что ряд регионов от этой выплаты отказались", — пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на круглом столе на тему "Новый порядок начисления социальных выплат".

Напомним, что сейчас в регионе меняют порядок начисления социальных выплат. Пока большая часть социальных выплат назначается по категориальному принципу. То есть человек имеет какой-то статус (допустим, ветеран труда) и на основании только этого факта получает поддержку. При этом не учитывается размер доходов.

В основу нового принципа начисления выплат заложен критерий адресности. Таким образом, поддержку государство будет оказывать людям, которые находятся у черты бедности или уже ее перешагнули. Бюджетные средства, которые удастся сэкономить благодаря критериям адресности, позволят увеличить размер социальных выплат для малоимущих граждан, многодетных семей, семей, где воспитывают приемных детей.

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