В регионе пособие многодетным будет выплачиваться на прежних условиях

Пособие на содержание третьего и последующих детей будет выплачиваться на прежних условиях. В этом квартале 2017 году сумма выплаты составляет 9963 рубля.

Пособие платят семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает среднего дохода по региону, то есть 27 тысяч рублей. "Нам удалось сохранить и проиндексировать эту меру поддержки. Я хочу сказать, что ряд регионов от этой выплаты отказались", — пояснила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на круглом столе на тему "Новый порядок начисления социальных выплат".

Напомним, что сейчас в регионе меняют порядок начисления социальных выплат. Пока большая часть социальных выплат назначается по категориальному принципу. То есть человек имеет какой-то статус (допустим, ветеран труда) и на основании только этого факта получает поддержку. При этом не учитывается размер доходов.

В основу нового принципа начисления выплат заложен критерий адресности. Таким образом, поддержку государство будет оказывать людям, которые находятся у черты бедности или уже ее перешагнули. Бюджетные средства, которые удастся сэкономить благодаря критериям адресности, позволят увеличить размер социальных выплат для малоимущих граждан, многодетных семей, семей, где воспитывают приемных детей.