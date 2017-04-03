16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", пропустив спорный пенальти Молодежка "Крыльев" сыграла вничью со сверстниками из "Амкара" Гаджи Гаджиев: "Крыльям Советов" пока не удается реализовать свой потенциал Посол ЧМ-2018 от Самары летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч ЦСКА - "Крылья Советов" "Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 1:2

Футбол Спорт

Посол ЧМ-2018 от Самары летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч ЦСКА - "Крылья Советов"

МОСКВА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 121
Версия для печати

Посол чемпионата мира 2018 года по футболу от Самары, Герой РФ летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Крыльями Советов", сообщает tass.ru.

Как рассказал Кононенко, на игру, которая проходит на стадионе "ВЭБ-Арена", его пригласил самарский клуб. "Я люблю футбол, но не так часто бываю на нем, так что упустить такую возможность было нельзя. Просто хочу пожелать ребятам удачи и хорошей игры. И как можно быстрее покинуть зону вылета", - добавил он.

Напомним, Кононенко стал послом чемпионата мира в марте прошлого года.

"Россия добилась успехов во многих отраслях; футбол, наверное, одна из немногих, где наша страна еще не на первых ролях. Очень хочется, чтобы сборная России использовала свой шанс на домашнем чемпионате мира, - признался Герой РФ. - Как говорят, что каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, так и любой футболист хочет попасть в сборную и тем более сыграть на домашнем чемпионате мира. Мне кажется, профессионалы - они везде профессионалы, что в космосе, что в футболе".

Встреча завершилась поражением самарцев со счетом 1:2.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

Фото на сайте

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

Безголевая ничья 19 марта

Безголевая ничья 19 марта

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30