Посол ЧМ-2018 от Самары летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч ЦСКА - "Крылья Советов"

Посол чемпионата мира 2018 года по футболу от Самары, Герой РФ летчик-космонавт Олег Кононенко посетил матч 21-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Крыльями Советов", сообщает tass.ru.

Как рассказал Кононенко, на игру, которая проходит на стадионе "ВЭБ-Арена", его пригласил самарский клуб. "Я люблю футбол, но не так часто бываю на нем, так что упустить такую возможность было нельзя. Просто хочу пожелать ребятам удачи и хорошей игры. И как можно быстрее покинуть зону вылета", - добавил он.

Напомним, Кононенко стал послом чемпионата мира в марте прошлого года.

"Россия добилась успехов во многих отраслях; футбол, наверное, одна из немногих, где наша страна еще не на первых ролях. Очень хочется, чтобы сборная России использовала свой шанс на домашнем чемпионате мира, - признался Герой РФ. - Как говорят, что каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, так и любой футболист хочет попасть в сборную и тем более сыграть на домашнем чемпионате мира. Мне кажется, профессионалы - они везде профессионалы, что в космосе, что в футболе".

Встреча завершилась поражением самарцев со счетом 1:2.