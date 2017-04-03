Областное ГУ МВД может возглавить руководитель колымской полиции Александр Винников

Освободившееся в начале марта 2017 г. после ухода Сергея Солодовникова кресло руководителя региональной полиции может занять выходец из Санкт-Петербурга Александр Винников, сообщает "Самарское обозрение".

54-летний руководитель УМВД РФ по Магаданской области генерал-майор полиции Александр Винников последние два года возглавлял управление МВД по Магаданской области и прославился борьбой с безалкогольными тониками, а также дрелями и перфораторами, нарушавшими тишину и покой жителей столицы Колымского края.

До этого более 20 лет работал в Санкт-Петербурге, в основном в структурах уголовного розыска и криминальной милиции. В Магадан Винников переводился в феврале 2015 г. еще полковником, очередное звание настигло его спустя год с небольшим.

Как пишет издание, показатели работы УМВД РФ по Магаданской области при Винникове демонстрировали умеренно положительную динамику. Уровень преступности в 2016 г. снизился на 10%, в том числе на 20% меньше стало регистрироваться тяжких и особо тяжких преступлений. Помимо этого полицейское управление вышло с рядом законодательных инициатив, одобренных областной думой.

Речь, в первую очередь, идет о региональном законе "Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Магаданской области". Этим законом были урегулированы некоторые вопросы обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, регулирование которых на федеральном уровне отсутствует.

В частности, с подачи полиции введены специальные временные интервалы для проведения строительно-монтажных, ремонтных и других работ, а за нарушение тишины и покоя граждан предусматривались повышенные штрафные санкции.

УМВД России по Магаданской области инициировано и принятие областного закона, направленного на защиту здоровья детей и подростков от негативного воздействия безалкогольных тонизирующих напитков. Сам Александр Винников в интервью ИА "Магадан. Без формата" указывал на вредное влияние подобных коктейлей на психику детей и молодежи: "Наиболее агрессивное немотивированное поведение отмечается в преступлениях, совершаемых подростками после употребления таких энергетиков".

В итоге с декабря 2016 г. региональное административное законодательство дополнено новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение введенных на территории региона ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Административную

ответственность разграничили, то есть к самостоятельным составам отнесли розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетнему и продажу данных напитков в запрещенных законом местах.

Приоритетами в профилактической работе полиции Александр Винников в том же интервью называл повышение эффективности деятельности в сфере безопасности дорожного движения, снижение показателей бытовой и "пьяной" преступности. Другими важными задачами, по мнению генерала, являются "укрепление партнерских отношений с обществом", "повышение качества оказания населению государственных услуг", "обеспечение защиты интересов личности и общества".