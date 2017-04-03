В выставочном зале Союза художников открылась первая персональная выставка Светланы Кузиной

В Самаре 30 марта открылась первая персональная выставка художницы Светланы Кузиной. Экспозиция из 76 работ была представлена в выставочном зале регионального отделения Союза художников России, сообщила пресс-служба организации.

Среди произведений зрители увидели живопись и графику.

Самарская художница Светлана Кузина, как она сама говорит, рисует с детства. Параллельно обучалась играть на скрипке. После школы, когда встал вопрос о выборе дальнейшего пути, изобразительное искусство пересилило. Светлана окончила Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина. Потом работала в школе учителем рисования, реставратором в художественном музее, преподавателем живописи, рисунка и композиции в художественной школе. В последнее время совмещает изобразительное творчество с работой в изостудии.

Первая выставка Светланы Кузиной называется "Параллели". Наверное, возможно такое объяснение названию: мир реальности, который преобладает в одних работах, и мир фантазии, который расцвел в других. Иногда эти миры, вопреки законам геометрии, пересекаются. Вообще, в творчестве Светланы соединяются самые разнообразные стили и манеры. Это ее качество отметил на открытии выставки мэтр самарской живописи Вадим Сушко, сказав, что очень важно, когда художник каждый раз по-новому смотрит на окружающие предметы.

На нынешней выставке более всего заинтересовала графика Светланы Кузиной. Вот здесь-то она дала полную волю своей фантазии. Например, в работе "Ночной спор", где два графина одушевляются и очень горячо дискутируют возле пустого бокала. Или вот неожиданная графика: кот непостижимым образом превращается в улитку. Или вот: "Ноги убежали" — необузданная фантазия, на которую способны только дети.

В живописной коллекции Светланы Кузиной, представленной на выставке, трогает элегическая работа "Снежное умиротворение". Она соседствует с натюрмортами, камерными пейзажами ("Мой дворик"). С вполне традиционными, а порою, может быть, чересчур робкими этюдами. А те, в свою очередь, — с картинами, в которые вторгается буйное многоцветье. Из них хотелось бы выделить две. Портрет "Сибиряк", созданный смелыми фактурными мазками. И картину "Полнолуние", в которой, словно во сне, встретились загадочный черный кот с горящими глазами, ворона, дымящаяся сигарета в пепельнице, разноцветные пылающие окна в городских многоэтажках и огромный осколок желтой луны, повисшей над ними.