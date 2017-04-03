В Тольятти женщина серьезно пострадала при падении из окна дома

В воскресенье, 2 апреля, около девяти часов утра, по предварительным данным, с одного из этажей дома по ул. Офицерская в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 30 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При падении пострадавшая получила политравму и для нее была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" застали ее в состоянии шока, оказали помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.