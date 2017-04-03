В Камышлинском районе открыт музей создателя татарской азбуки

Корреспондент Волга Ньюс побывал в с. Татарский Байтуган Камышлинского района, где недавно открылся музей автора татарского букваря.

Улица Вагизова. Уютный деревянный домик. Недалеко от калитки — огромный декоративный самовар, знак уюта. Когда-то на этом месте был дом человека, в честь которого и названа улица. Человека, по букварям которого обучалось несколько поколений татарских ребятишек.

Самый первый татарский букварь "Аттагоджи" ("Азбука, чтение по слогам") был издан в Казани еще в 1802 г. и до 1928 г. практически не менялся. Самый удобный для обучения татарский букварь XX века, по признанию специалистов, — "Алифба", созданная Салеем Вагизовым с помощью супруги — Рамзии Гализовой. Оба долгое время преподавали в Арском педагогическом техникуме.

Первый вариант "Алифбы" появился в 1964 году. С тех пор татарский букварь был издан более 40 раз, и каждый раз авторы вносили туда что-то новое. В 1997 г. именно Вагизовы создали новый алфавит-азбуку татарского языка на основе латинской графики и разработали букварь с использованием новой письменности. Теперь издания разных лет можно увидеть на полочках шкафа в этом доме.

А еще Вагизовы — авторы 43 книг по грамматике татарского языка. Эти издания также можно увидеть в музее. Тут же — экспонаты, рассказывающие о жизни Салея Вагизова. Его фотографии, награды, его самовар, переданный сыном, Камилем Вагизовым, другие личные вещи, рукописи его стихов на татарском языке, переписка с Нуранией Абзаловой, инициатором создания музея. А вот точная копия памятника "Алифбе" в Арске — девочка с портфелем и букварем, рядом с ней — собачка. Копию специально для музея сделал автор памятника Михаил Сафин.

Здесь, в Арске, и встретились в 1999 г. Салей Вагизов и Нурания Абзалова, фельдшер его родного села. Вагизов пригласил ее на открытие в Арске музея букварей "Алифба".

"Несмотря на преклонный возраст — ему шел 91-й год, он помнил каждую байтуганскую улицу, названия родников и гор, окружавших село, — рассказывает Нурания. — А еще он задал вопрос, который не давал мне покоя много лет. Он спросил, в каком состоянии сейчас находится его родной дом. Дом, конечно, стоял, но жили в нем чужие люди. А у меня вдруг мелькнула мысль: а почему бы этот дом не превратить в музей? И чтобы в нем жили и душа самого Салея Гататовича, и дух нашего татарского народа?".

Этот вопрос долго ей не давал покоя. Создание музея оказалось делом непростым. Но у татар есть пословица: "Настойчивый и в камень гвоздь забьет". Так и произошло. Через какое-то время, уже после ухода Вагизова из жизни, Нурания Абзалова добилась своего. В прошлом году дом-музей был возведен благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, Всемирного конгресса татар и администрации муниципального района Камышлинский.

Дом хранит память не только о судьбе Вагизова. Здесь воссоздана атмосфера жизни крестьянина конца XIX — начала XX века. Вещи сюда передавали жители не только Татарского Байтугана, но и окрестных сел, гости из Татарстана. Тут и кухонная утварь, и домашние станки для обработки шерсти и льна, и вышитые полотенца, и тканые ковры. Старинные монеты, холщовые и вышитые полотенца, утюги, лампы, лапти. Сундуки, в которых хранили приданное. Шкаф, которому больше 100 лет. Вот кукла в национальном татарском костюме. Вот три национальных платья в одном углу — чувашское, русское и татарское — знак того, что эти народа долгие годы в Камышлинском районе живут в дружбе. А вот коллекция вышитых и вязанных вещей, составлявших приданное татарской невесты, эту коллекцию подарила музею жительница села Новое Усманово Рамзия Зарипова.

Посетителям рассказывают о национальных традициях, об истории села и людях, которые его прославили. Каждый, кто входит в этот дом, словно бы попадает в мир своих предков.

И, конечно же, в этом музее местным жителям и гостям села Нурания Абзалова рассказывает об удивительной жизни своего земляка. Вот несколько трагических страниц.

"В начале Великой Отечественной Салей Вагизов ушел на фронт добровольцем, — говорит Нурания. — Не раз был на волоске от смерти. В 1942-м под Харьковом его часть попала окружение, он попал в плен. Два года находился в концлагере. Освободили военнопленных союзники-американцы. Уговаривали: "В СССР вас ждут лагеря, а в Америке вы начнете новую благополучную жизнь". Однако Вагизов твердо решил: "Пусть будет, что будет, но без Родины я не смогу. Она у меня одна, как и семья". Как только состав с бывшими военнопленными пересек границу СССР, всех, кто в нем ехал, взяли под арест и отправили на строительство железной дороги в Коми АССР. Почти 10 лет Салей Вагизов отбывал в советских лагерях. А выйдя на свободу, он, педагог с высшим образованием, смог устроиться лишь рабочим на лесоразработки в Костромской области. Прошел не один год, прежде чем ему дали возможность восстановиться в должности преподавателя Арского педучилища. При встрече я спросила Салея Вагизова, в чем секрет его долголетия, ведь у него была такая трудная жизнь. И он ответил: "Секрет в том, чтобы на зло всегда отвечать добром". Удивительный это был человек. Мне часто звонят его ученики, их дети — все они сохранили о Вагизове добрую память. Они называют его народным академиком. Пройдя через множество жизненных испытаний, Салей Вагизов остался верен своей стране и своему народу. Ведь сколько он сделал для того, чтобы наш язык жил, чтобы мы не забывали его…"