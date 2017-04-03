В рамках облпроекта "Местный ДК" отремонтируют 17 культурно-досуговых учреждений

В 2017 г. на ремонт 17 культурно-досуговых учреждений в 12 сельских районах Самарской области запланировано выделить почти 50 млн руб. из регионального и местных бюджетов в рамках проекта "Местный Дом культуры".

Об этом сообщил координатор проекта, депутат Самарской губдумы, музыкант Сергей Войтенко.Капитальный ремонт, в том числе, предстоит в ДК с. Воскресенка Волжского района и многофункциональном культурном центре с. Ольгино Безенчукского района.

Проект предусматривает не только ремонтные работы.

"Мы будем поддерживать талантливых детей, — отметил депутат и музыкант. — Разговор идет о новом формате Домов культуры как центров досуга, дополнительного образования и общественных коммуникаций".