В рамках облпроекта "Местный ДК" отремонтируют 17 культурно-досуговых учреждений

В 2017 г. на ремонт 17 культурно-досуговых учреждений в 12 сельских районах Самарской области запланировано выделить почти 50 млн руб. из регионального и местных бюджетов в рамках проекта "Местный Дом культуры".
Об этом сообщил координатор проекта, депутат Самарской губдумы, музыкант Сергей Войтенко.Капитальный ремонт, в том числе, предстоит в ДК с. Воскресенка Волжского района и многофункциональном культурном центре с. Ольгино Безенчукского района.
Проект предусматривает не только ремонтные работы.
"Мы будем поддерживать талантливых детей, — отметил депутат и музыкант. — Разговор идет о новом формате Домов культуры как центров досуга, дополнительного образования и общественных коммуникаций".
Последние комментарии
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.
Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((