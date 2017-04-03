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Архитектура Культура

В рамках облпроекта "Местный ДК" отремонтируют 17 культурно-досуговых учреждений

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. на ремонт 17 культурно-досуговых учреждений в 12 сельских районах Самарской области запланировано выделить почти 50 млн руб. из регионального и местных бюджетов в рамках проекта "Местный Дом культуры".

Об этом сообщил координатор проекта, депутат Самарской губдумы, музыкант Сергей Войтенко.Капитальный ремонт, в том числе, предстоит в ДК с. Воскресенка Волжского района и многофункциональном культурном центре с. Ольгино Безенчукского района.

Проект предусматривает не только ремонтные работы.

"Мы будем поддерживать талантливых детей, — отметил депутат и музыкант. — Разговор идет о новом формате Домов культуры как центров досуга, дополнительного образования и общественных коммуникаций".

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2017 13:12 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?

Юрий Никитин 07 апреля 2017 01:07 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?

Dmitry Lakotsenin 06 апреля 2017 16:18 Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:39 Дом-музей Фрунзе к ЧМ-18 за 3,2 млн руб. отреставрирует "НПУ Самарареставрация"

Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:34 Реставрация Дома Головкина обойдется почти на 25% дешевле начальной цены

Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((

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