Врачи скорой помощи Самары спасали мужчину, которого ударила в глаз упавшая сосулька

В воскресенье, 2 апреля, в девятом часу утра, на ул. Советской Армии понадобилась помощь мужчине в возрасте около 64 лет, который сбивал сосульки с крыши одного из зданий в районе спортивного комплекса "Чайка", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, когда мужчина посмотрел вверх, летевшая с крыши сосулька угодила ему в глаз, причинив травму. Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение