Мужчину из Камышлы подозревают в надругательстве над 12-летней девочкой

По версии правоохранителей, днем 2 апреля в комнате общежития на ул. Победы с. Камышла 55-летний мужчина совершил сексуальное насилие над девочкой 2005 года рождения.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина имеет судимость за убийство и состоит на учете.
Теперь он стал фигурантом нового уголовного дела — в СУ СК РФ по Самарской области его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?