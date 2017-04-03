Мужчину из Камышлы подозревают в надругательстве над 12-летней девочкой

По версии правоохранителей, днем 2 апреля в комнате общежития на ул. Победы с. Камышла 55-летний мужчина совершил сексуальное насилие над девочкой 2005 года рождения.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина имеет судимость за убийство и состоит на учете.

Теперь он стал фигурантом нового уголовного дела — в СУ СК РФ по Самарской области его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.