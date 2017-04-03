Дума привлекает к обсуждению перспектив развития территории Тольятти рабочую молодежь

Продолжая деятельность, связанную с разработкой документов стратегического развития и, в частности, с пространственным развитием города, тольяттинский парламент обсудил эту тему с представителями промышленных предприятий. Диалог с этой группой горожан состоялся при участии председателя думы г.о. Тольятти.

В своем выступлении Дмитрий Микель признал, что власть озабочена оттоком молодежи из города, понимает причины такого явления и намерена привлекать молодое поколение к решению проблем города. Ставку на молодежь в предстоящих преобразованиях следует делать потому, что именно молодежи и принадлежит будущее.

В думе г.о. Тольятти идет планомерная работа над созданием нормативной базы, которая задаст вектор движения к благоприятному будущему нашего города. Напомним, под эгидой тольяттинского парламента появились на свет Положение о знаковых местах города, а также перечень таких объектов и территорий. Депутаты добиваются того, чтобы знаковые места были обозначены на одном из слоев Генплана с тем, чтобы эти земельные участки и объекты стали неотчуждаемыми, не уходили под коммерческую застройку. А совместно с общественностью дума г.о. Тольятти прорабатывает сейчас и вопросы обустройства городского пространства, от дворовых территорий до мест массового пребывания горожан. В качестве инструмента улучшения городской среды используется запущенный главой Самарской области Н.И.Меркушкиным проект "Активный гражданин", целью которого является поддержка (в том числе финансовая) инициатив граждан и коллективов, готовых сотрудничать с властью на благо своей территории.

Дмитрий Микель поясняет: "Что касается внутренней городской среды, решение этих вопросов зависит от людей, проживающих на территории. Необходимо взаимодействие с жителями на всех этапах: определение проблемы, поиск решения, реализация проекта". Особенно актуально наладить обратную связь с молодежью, ведь отток населения из нашего города не прекратился, а покидают Тольятти самые молодые, перспективные, работоспособные, полные сил. Именно эти люди заинтересованы в позитивных переменах в Тольятти, в том, чтобы для них были созданы места досуга и вся необходимая инфраструктура, чтобы среда обитания была комфортной и уютной.

Представители молодого поколения и пришли в думу г.о. Тольятти для обсуждения перспектив пространственного развития Тольятти. Активисты таких промышленных предприятий, как КуйбышевАзот, Тольяттиазот, "СИБУР Тольятти", живо отреагировали на приглашение к диалогу. Они охотно обменивались с председателем тольяттинского парламента мнениями относительно вариантов решения городских проблем.

Как выяснилось, молодежь также волнует все то, о чем постоянно говорят народные избранники на комиссиях и заседаниях думы: качество мест отдыха, городские программы поддержки молодых семей, сохранение леса и т.д. Кстати, предваряя разговор, Дмитрий Микель сделал акцент на том, что думе полезна точка зрения представителей общественности с двух ракурсов: личное восприятие и профессиональная позиция. Всем участникам мероприятия были розданы соответствующие анкеты. Ответы будут анализироваться, чтобы понять, где именно находятся болевые точки, на каких направлениях следует сконцентрировать первоочередные усилия, каких мер ждут тольяттинцы от властей, каким горожанам представляется идеальный облик Тольятти.