В Самарской области потеплеет до +6°C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 0,5°C ниже средних многолетних значений.
В понедельник, 3 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 0… +5°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки. В ночные часы похолодает от -3 до -8°C, днем потеплеет от 0 до +5°C. Ветер восточный 5-10 м/с.
В среду, 5 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -5 до -10°C, днем поднимется от +1 до +6°C. Ветер восточный 5-10 м/с.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!