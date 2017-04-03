В Самаре изменен график работы управлений соцзащиты

Жители Самары могут теперь обратиться в городские управления соцзащиты и по пятницам. В связи с увеличением спроса на получение госуслуг по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в управлениях соцзащиты изменен режим работы.
Государственные услуги теперь будут предоставляться по следующему графику: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:30 до 17:30 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:18). Среда - неприемный день.
Напомним, ранее неприемный день был по пятницам.
В среду сотрудниками управлений осуществляется прием социальных работников, а также обработка документов по всем социальным выплатам (детским пособиям, компенсациям, субсидиям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, доплатам к пенсиям и пособиям), представленных МФЦ и гражданами (в том числе в электронной форме), запрошенных и полученных в порядке межведомственного взаимодействия для получения социальных выплат.
Помимо увеличения количества приемных дней, расширен функционал "горячей линии". Теперь задать вопросы по начислению компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно по дополнительным телефонам "горячей линии":
Октябрьский район - (846) 334-56-78, 335-56-06
Самарский район - (846) 333-68-85, 333-34-82
Ленинский район - (846) 336-31-00, 336-14-97
Железнодорожный район - (846) 264-16-46, 264-16-41
Куйбышевский район - (846) 330-15-25, 264-09-90
Советский район - (846) 228-46-11
Кировский - (846) 995-61-00
Красная Глинка - (846) 957-02-64
Промышленный район - (846) 951-55-81.
Основные номера телефонов "горячей линии" указаны здесь.
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