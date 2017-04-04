Прокуратура: на вокзалах и в аэропорту усилены меры безопасности после взрыва в питерском метро

В Самарской области на вокзалах и в аэропорту усилены меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщил заместитель куйбышевского транспортного прокурора Виталий Ващенко.

"В аэропорту и на железнодорожных вокзалах работают дополнительные наряды полиции, — отметил представитель прокуратуры. — Также проведена проверка досмотрового оборудования. Оно исправно, сейчас работает в усиленном режиме. Кроме того, проверены платформы и привокзальные площади, там тоже дежурят сотрудники полиции".

Напомним, в связи со взрывом в Санкт-Петербурге также усилены меры безопасности в самарском метро.