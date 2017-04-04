На Московском шоссе в районе Мехзавода ограничат движение

В связи с установлением благоприятного температурного режима и началом производства дорожных работ с 6 апреля в Самаре на Московском шоссе планируется ввести ограничение движения, сообщили в ООО "Самаратрансстрой", ведущем реконструкцию дороги.
Проезд на участке от ул. Анжерской до ул. 4 квартал будет осуществляться по двум полосам на въезд и по двум — на выезд. Движение по ул. Банной в районе примыкания к Московскому шоссе будет закрыто. Объезд будет осуществляться через ул. 4 квартал.
Напомним, реконструкция Московского шоссе от пересечения с пр. Кирова и до АЗС № 115 "Роснефть" ведется в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. В конце апреля подрядчик обещает начать укладывать дорожную одежду на других участках дороги. Завершить укладку асфальтобетона на Московском шоссе и сдать объект "под ключ" рабочие обещают этой осенью.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!