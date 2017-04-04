На Московском шоссе в районе Мехзавода ограничат движение

В связи с установлением благоприятного температурного режима и началом производства дорожных работ с 6 апреля в Самаре на Московском шоссе планируется ввести ограничение движения, сообщили в ООО "Самаратрансстрой", ведущем реконструкцию дороги.

Проезд на участке от ул. Анжерской до ул. 4 квартал будет осуществляться по двум полосам на въезд и по двум — на выезд. Движение по ул. Банной в районе примыкания к Московскому шоссе будет закрыто. Объезд будет осуществляться через ул. 4 квартал.

Напомним, реконструкция Московского шоссе от пересечения с пр. Кирова и до АЗС № 115 "Роснефть" ведется в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. В конце апреля подрядчик обещает начать укладывать дорожную одежду на других участках дороги. Завершить укладку асфальтобетона на Московском шоссе и сдать объект "под ключ" рабочие обещают этой осенью.