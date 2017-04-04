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Общественный совет Новокуйбышевска обсудил поддержку нуждающихся

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 марта в конференц-зале Центра содействия самоуправлению районов состоялось VI заседание общественного совета при главе Новокуйбышевска под председательством Анатолия Жеребцова.

Помимо членов общественного совета, на совещании присутствовали представители администрации округа, социальных служб и обслуживающих организаций города.

Первый вопрос "О внесении изменений в систему социальных выплат и компенсаций некоторым категориям граждан" озвучила руководитель территориального отдела Поволжского округа министерства социально-демографического развития Юлия Рожкова.

В связи с отменой ежемесячных денежных выплат и заменой их на компенсации ряд граждан перестал получать социальные дотации. Губернатор Николай Меркушкин поручил общественности внести предложения, согласно которым нуждающиеся смогли бы получить в конце года единовременную выплату.

Точный размер ее пока неизвестен, но предполагается, что она составит около 5 тыс. рублей. Собравшиеся предложили включить в этот контингент ветеранов труда, граждан, приравненных к ним, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, работающих ветеранов труда, зарплата и пенсия которых вместе не превышает 19,5 тыс. руб., а трудовой стаж составляет 50 лет и более.

Также в список включили ветеранов труда, семья которых состоит из самого получателя и иждивенца, а среднедушевой доход составляет менее 19,5 тыс. рублей.

Особенно предложено обратить внимание на категорию граждан пенсионного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей: дошкольного, школьного возраста, студентов вузов, техникумов и колледжей дневных отделений.

Включенными в список оказались и те ветераны труда, одиноко проживающие, затраты которых в течение года составили на лечение в сумме 50 тыс. руб. и более.

Перечень этот далеко не полный, ведь свои предложения вносят другие областные общественные советы. Предложения отправятся на проработку депутатам губернской думы.

Также на заседании подняли вопрос о внесении информации в базу данных по г. о. Новокуйбышевск в связи с переходом с 1 января 2017 года на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Своевременные и правильные данные о получателях представили почти почти в полном объеме все обслуживающие компании города. Чего нельзя сказать о некоторых ТСЖ, а ведь от переданной информации зависит получат или нет гражданин положенную ему компенсацию.

Руководитель департамента экологии Ирина Вавилкина представила собравшимся план проведения мероприятий в рамках наступившего Года экологии. Запланированы работы по ликвидации свалок, проведение мониторинга загрязнений, общественные акции, а также высадка зеленых насаждений, в том числе и за счет компенсационной посадки.

Озеленятся улицы 50-летия НПЗ, Сафразьяна, Чернышевского, проспект Победы, сквер на ул. Свердлова, обновится зеленый фонд на въездах в город, должны продолжиться работы по озеленению у комплекса "Вечный огонь" и в сквере "Слава труду".

Выбор экологов пал на посадку пирамидальных тополей, которые не будут пушить летом, кустарники, а в тех местах, где посадка запрещена из-за коммуникаций, будут установлены вазоны.

На проведение ремонтных работ в жилых помещениях могут рассчитывать около 40 ветеранов. Денежная выплата составит не более 44 тыс. рублей. В списке нуждающихся находятся 307 человек. 

Начальник жилищного отдела сообщила, что продолжается работа согласно указу президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ".  В настоящий момент на очереди состоят четыре человека (вдовы участников войны). Денежные выплаты в этом году получат трое.

Завершили совещание вопросы о проведении общественного мониторинга при предоставлении коммунальных услуг и содержании имущества в многоквартирном доме и реализации проекта "активный гражданин Самарской области".

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